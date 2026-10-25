Atena Lucana, auto in fiamme sulla SS19 nello Scalo: illesa la guida

Momenti di apprensione nel pomeriggio ad Atena Lucana, nella frazione Scalo, dove un’automobile è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre transitava lungo la Strada Statale 19. L’incendio ha interessato una Fiat Panda in transito nel tratto urbano della frazione.

La dinamica dell’incidente e la fuga dal veicolo

La conducente si è accorta tempestivamente dell’anomalia dopo aver notato la fuoriuscita di denso fumo e le prime fiamme dal vano motore. Mantenendo il controllo del veicolo, ha arrestato la marcia a margine della carreggiata ed è riuscita ad abbandonare rapidamente l’abitacolo prima che il rogo si estendesse, mettendosi in salvo senza riportare ferite.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e la messa in sicurezza

Sul luogo del sinistro sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Gli operatori hanno domato le fiamme, completato lo spegnimento del mezzo e avviato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area per ripristinare la regolare circolazione viaria.