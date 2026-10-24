Mondiale barbecue in Tennessee, trionfo per i fratelli Napolitano di Casalbuono

Dal Vallo di Diano al Tennessee, fino a una delle competizioni internazionali più prestigiose dedicate al barbecue. È la straordinaria impresa di Felix e Biagio Napolitano, fratelli originari di Casalbuono, che sono stati protagonisti al Jack Daniel’s World Championship Invitational Barbecue 2026 a Lynchburg, negli Stati Uniti.

L’evento si è svolto nel cuore della patria del barbecue, vedendo la partecipazione di squadre selezionate da ogni angolo del pianeta. Alla competizione si accede infatti esclusivamente tramite rigide qualificazioni e inviti ufficiali. Felix, giudice internazionale certificato dalla Kansas City Barbeque Society e da anni attivo nel circuito agonistico, conosceva già bene questo contesto. Per Biagio, invece, si è trattato del debuto assoluto in un torneo di livello mondiale.

Punteggio perfetto nella categoria dessert

Il momento di massima tensione ed emozione si è registrato durante le premiazioni ufficiali. Nella categoria dessert, la loro lemon curd affumicata ha ottenuto 180 punti su 180, conquistando il massimo punteggio possibile assegnabile dalla giuria. Un risultato straordinario, accolto con un abbraccio liberatorio dai due fratelli.

“Ritrovarci al Jack insieme era già qualcosa di speciale. Poi è arrivato quel 180 nel dessert e ci siamo resi conto di aver fatto qualcosa che ricorderemo per sempre”, hanno dichiarato con entusiasmo Felix e Biagio al termine della gara.

La lasagna affumicata incanta la giuria internazionale

L’Italia si è distinta notevolmente anche nella categoria Home Cookin’ from the Homeland, pensata per valorizzare le ricette rappresentative dei Paesi d’origine dei concorrenti. In questa sezione, i fratelli Napolitano hanno presentato una lasagna con ragù della tradizione napoletana, sapientemente reinterpretata con tecniche di affumicatura, totalizzando l’eccellente punteggio di 175,40 punti su 180.

La forte passione per la cucina all’aperto della famiglia Napolitano continua anche al di fuori dei campi di gara. Felix e Biagio sono infatti membri attivi dell’Outdoor Cooking Society (OCS), associazione impegnata nella promozione e diffusione della cultura dell’outdoor cooking. Biagio, in particolare, rappresenta il punto di riferimento dell’associazione per tutte le attività promosse nel Vallo di Diano.

Partita da Casalbuono e arrivata fino a Lynchburg, la passione nata nel territorio salernitano ha attraversato l’oceano, portando un pezzo di vera tradizione gastronomica italiana nel panorama del barbecue internazionale.