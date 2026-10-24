Violò le prescrizioni, aggravata la misura cautelare per un uomo a Padula

Un uomo residente a Padula è stato sottoposto a una misura cautelare più restrittiva a seguito delle diverse violazioni degli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria accertate dai Carabinieri.

I controlli nell’ambito del procedimento per reati contro la persona

Il provvedimento è stato eseguito nei giorni scorsi dai militari della Stazione di Padula, impegnati nei controlli sul rispetto delle prescrizioni a cui l’uomo era sottoposto nell’ambito di un procedimento per reati contro la persona.

Reiterazione delle violazioni e obblighi non rispettati

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le violazioni sarebbero state reiterate e avrebbero riguardato proprio gli obblighi di controllo e le prescrizioni previste dalla misura cautelare.

Disposto l’aggravamento: scattano permanenza domiciliare e dimora

Alla luce degli elementi raccolti dai Carabinieri, è stato quindi disposto l’aggravamento della misura, con l’applicazione dell’obbligo di permanenza domiciliare e dell’obbligo di dimora.