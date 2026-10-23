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Padula: studenti in piazza per il diritto allo studio e i trasporti

Mobilitazione studentesca a Padula: corteo pacifico dal Liceo Pisacane al centro storico contro il caro vita e per collegamenti più efficienti nel Vallo di Diano

Di:
Erminio Cioffi
Padula: studenti in piazza per il diritto allo studio e i trasporti

Diritto allo studio, contrasto al caro vita e potenziamento del trasporto pubblico locale. Sono questi i temi al centro della manifestazione pacifica che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula, scesi in strada per portare all’attenzione delle istituzioni le principali criticità che colpiscono il mondo giovanile e le aree interne del Salernitano.

Il corteo dal Liceo Pisacane al centro storico di Padula

La mobilitazione è partita negli spazi antistanti l’istituto scolastico situato nel Vallo di Diano per poi snodarsi lungo le vie principali fino al centro storico di Padula. La protesta si è svolta in un clima di partecipazione attiva e confronto con la cittadinanza, trasformando la giornata in un momento di sensibilizzazione collettiva.

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Le rivendicazioni: caro vita, trasporti e diritto all’istruzione

L’iniziativa si inserisce nel quadro di un riassetto di proteste che ha interessato diversi comuni della provincia di Salerno. Tra i punti chiave rivendicati dai ragazzi figurano la sostenibilità economica delle spese scolastiche, l’accesso garantito all’istruzione e la necessità di collegamenti di trasporto pubblico efficienti, fattore cruciale per garantire la mobilità quotidiana verso le scuole e i servizi essenziali.

Mobilitazione pacifica a tutela dei giovani delle aree interne

Senza registrare alcun tipo di disordine, la manifestazione si è conclusa riaffermando la volontà delle nuove generazioni di chiedere interventi concreti. Presidiando le strade del territorio, gli studenti hanno ribadito l’urgenza di politiche focalizzate sui bisogni dei giovani che vivono nei territori interni della Campania.

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