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Caro carburanti e crisi economica: gli studenti di Roccadaspide in sciopero

Roccadaspide, gli studenti dell’Omnicomprensivo Parmenide in sciopero contro il caro vita e l’aumento dei carburanti. La protesta potrebbe proseguire domani

Di:
Alessandra Pazzanese
Caro carburanti e crisi economica: gli studenti di Roccadaspide in sciopero

Il caro vita, l’aumento del costo dei carburanti e le notizie sulle crescenti difficoltà economiche alimentano forte apprensione tra le giovani generazioni. È in questo clima che nella giornata di oggi, venerdì 23 ottobre, gli studenti delle scuole superiori dell’Istituto Omnicomprensivo Parmenide di Roccadaspide hanno proclamato uno sciopero, scegliendo di rimanere all’esterno dell’edificio per dare voce alle proprie inquietudini.

Le ragioni della protesta: stangata sui trasporti e spese familiari

Una mobilitazione del tutto pacifica, nata dalla volontà di richiamare l’attenzione pubblica su questioni che incidono direttamente sulla quotidianità delle famiglie e, di conseguenza, sul percorso scolastico dei ragazzi. Il rincaro generale del costo della vita e le spese necessarie per gli spostamenti quotidiani rappresentano motivo di profonda preoccupazione per tanti giovani, che guardano con apprensione agli sviluppi del contesto economico attuale.

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Scegliere di non varcare i cancelli dell’istituto è stata una presa di posizione precisa per lanciare un messaggio chiaro: le difficoltà del presente non sono estranee al mondo della scuola, ma coinvolgono da vicino anche i giovani, chiamati a confrontarsi con un futuro sempre più incerto.

Sciopero della scuola a Roccadaspide: mobilitazione anche domani

Secondo quanto annunciato dai rappresentanti degli studenti, la protesta potrebbe proseguire anche nella giornata di domani, sabato 24 ottobre. Una decisione che testimonia l’intenzione di mantenere alta la guardia sulle ragioni dello sciopero e di continuare a far sentire le istanze della comunità studentesca locale.

Le testimonianze dei ragazzi raccolte da InfoCilento

Sul posto, i microfoni e le telecamere di InfoCilento hanno raccolto le testimonianze dirette dei ragazzi, raccontando i dettagli della mobilitazione attraverso le parole dei protagonisti. L’approfondimento punta a fare luce sulle richieste che la popolazione scolastica intende portare all’attenzione delle istituzioni. Una generazione che chiede ascolto e che, attraverso una manifestazione pacifica, prova a riaccendere i riflettori su problematiche che minacciano il presente e le prospettive future delle famiglie del territorio.

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