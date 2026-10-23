Roccadaspide, svolta sulla rottamazione dei tributi: via libera all’estensione per le famiglie

Il Comune di Roccadaspide si avvia verso una revisione sostanziale della disciplina sulla rottamazione delle pendenze fiscali locali. Nel corso della seduta di Commissione tenutasi ieri, è stata ufficialmente accolta la richiesta promossa dal gruppo consiliare di opposizione “Direzione Futura”, determinando un significativo ampliamento della platea dei beneficiari e del perimetro dei tributi oggetto di agevolazione. La misura, pensata per agevolare i contribuenti in difficoltà ed efficientare la riscossione dell’ente, consentirà di regolarizzare i debiti senza il carico degli interessi di mora.
Ambiti di applicazione e finestra temporale: cosa cambia per i contribuenti
La principale novità emersa dai lavori della Commissione riguarda l’estensione dell’ambito d’azione del provvedimento. La sanatoria non sarà limitata soltanto a una quota circoscritta delle entrate municipali, ma comprenderà anche i ruoli e i crediti affidati alla società concessionaria AREA.
Accanto al perimetro delle entrate coinvolte, la modifica incide direttamente sul lasso temporale coperto dalla misura: la finestra d’accesso è stata infatti estesa a un arco di ventiquattro anni, includendo i ruoli maturati dal 2000 al 2024. L’iniziativa trae origine dall’iter politico iniziato a settembre con il primo protocollo firmato da “Direzione Futura” e integrato successivamente con l’istanza istruttoria presentata il 21 ottobre.
Le dichiarazioni dell’opposizione e le ricadute sul bilancio
L’accordo raggiunto rappresenta un punto fermo per il gruppo consiliare proponente. Attraverso i propri canali social, il consigliere comunale Giuseppe De Matteis, esponente di “Direzione Futura” e candidato alla carica di Sindaco per le prossime elezioni amministrative a Roccadaspide, ha espresso soddisfazione per l’esito del confronto istituzionale:
“L’avevamo promesso. L’abbiamo 𝐎𝐓𝐓𝐄𝐍𝐔𝐓𝐎! È importante per tante famiglie che potranno mettersi in regola senza il peso degli interessi, ed è importante anche per le risorse del nostro 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨.”
L’intervento mira a coniugare il sostegno alle economie domestiche con la necessità del Comune di recuperare liquidità, trasformando i crediti di difficile esigibilità in entrate certe per le casse municipali.
L’iter istituzionale: dall’esame in Commissione al Consiglio Comunale
Definito l’orientamento politico-amministrativo, la roadmap dell’atto prevede ora passaggi formali stabiliti per l’entrata in vigore del nuovo regolamento:
- Perfezionamento del testo: la Commissione Regolamenti si riunirà domani per completare la stesura tecnica dell’articolato;
- Approvazione finale: la delibera definitiva sarà trasmessa e votata nella seduta del Consiglio Comunale programmata per il prossimo sabato.
Con il via libera dell’assise cittadina verranno poi pubblicate le modalità operative e le scadenze ufficiali per la presentazione delle domande di adesione da parte dei cittadini interessati.