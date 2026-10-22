Crisi carburante, i blocchi degli autotrasportatori fermano la raccolta rifiuti nel Salernitano

La protesta degli autotrasportatori contro il rincaro dei carburanti sta gradualmente paralizzando i servizi pubblici essenziali nel Sud Italia, arrivando a colpire in modo diretto il settore della nettezza urbana nel Salernitano. Dopo le prime uscite operative ridotte e le restrizioni applicate nei giorni scorsi, la saturation delle piattaforme di stoccaggio e la carenza di carburante per i mezzi aziendali stanno impedendo il regolare svolgimento delle attività di igiene urbana. La conseguenza più immediata per diversi comuni della zona è il rischio concreto che i rifiuti rimangano stoccati a tempo indeterminato nelle abitazioni private o lungo le strade.

La situazione a Sapri: sospesi raccolta indifferenziata e mercato

A Sapri l’amministrazione comunale ha confermato l’impossibilità di garantire i normali standard del servizio. Il sindaco Antonio Gentile ha rivolto un messaggio diretto alla popolazione per spiegare l’evoluzione dei disagi: “Buongiorno torno ad aggiornarvi sull’evolversi della situazione legata ai blocchi in atto degli autotrasportatori. Come previsto, il protrarsi del fermo dei carburanti e dei trasporti sta iniziando ad impattare in modo più diretto su alcuni servizi pubblici essenziali”.

Il primo cittadino ha poi specificato le misure urgenti adottate sul territorio locale: “Servizio di Raccolta Differenziata: Vi informiamo che per la giornata di domani non sarà garantito il regolare servizio di raccolta dei rifiuti (frazione indifferenziata). Vi chiedo pertanto la massima collaborazione nell’evitare l’esposizione dei mastelli al fine di tutelare il decoro e l’igiene urbana. Mercato Settimanale: per le medesime motivazioni il mercato settimanale previsto per questo venerdì è sospeso”.

Sulle azioni istituzionali in corso per superare l’empasse, Gentile ha aggiunto: “La Prefettura e le autorità competenti rimangono costantemente al lavoro per sbloccare la vertenza e ripristinare i flussi ordinari. L’Amministrazione Comunale monitora la situazione minuto per minuto per limitare al minimo i disagi. Rinnovo a tutti voi l’invito al senso di responsabilità e allo spirito di comunità che già ieri vi ho chiesto. Vi terrò tempestivamente informati su ogni ulteriore sviluppo. Grazie ancora a ciascuno di voi per la pazienza, la civiltà e la preziosa collaborazione”.

Le disposizioni a Rutino: stop totale al porta a porta e chiusura isola ecologica

Criticità analoghe si registrano nel comune di Rutino, dove la combinazione tra i blocchi stradali sulle arterie principali della provincia di Salerno e l’impossibilità di rifornire i camion della spazzatura ha portato all’interruzione completa delle attività gestite dalla società Nappi Sud S.r.l.

Attraverso una nota ufficiale, il Comune ha chiarito il contesto operativo: “Si informa la cittadinanza che, a causa dello sciopero generale degli autotrasportatori contro il caro carburanti che sta bloccando le principali arterie stradali del Sud Italia e in particolare del salernitano, si sta registrando l’impossibilità per i mezzi aziendali di scaricare i rifiuti presso gli impianti di destinazione finale e di rifornire gli stessi di carburante”.

A causa del totale riempimento dei siti di destinazione, sono state comunicate le seguenti decisioni operative: “1. CHIUSURA CENTRI DI RACCOLTA: Il Centro di Raccolta Comunale (Isola Ecologica) resta chiuso fino a nuova comunicazione. 2. SOSPENSIONE DELLA RACCOLTA DA DOMANI: A partire da domani 22 ottobre, il servizio di raccolta differenziata e indifferenziata (porta a porta e stradale) sarà SOSPESO sull’intero territorio comunale a causa dell’oggettivo blocco logistico”.

L’amministrazione di Rutino ha infine evidenziato l’importanza della condotta individuale per scongiurare emergenze sanitarie: “Si lancia un appello perentorio a TUTTA LA CITTADINANZA a NON ESPORRE I RIFIUTI (organico, indifferenziato, plastica, carta, vetro) a partire da questa sera, 21 ottobre, e fino a nuova comunicazione. Si richiede di trattenere i rifiuti rigorosamente all’interno delle proprie abitazioni o pertinenze private per evitare gravi problemi igienico-sanitari e decoro urbano sulle strade pubbliche. Il servizio riprenderà regolarmente non appena i blocchi stradali saranno rimossi e gli impianti riapriranno”.