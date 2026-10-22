Sciopero autotrasportatori, il sindaco di Montano Antilia promuove visite mediche gratuite

Un’iniziativa concreta a sostegno del diritto alla salute e della prevenzione sul territorio cilentano. Sabato 24 ottobre, a Montano Antilia, il medico e sindaco Luciano Trivelli promuove una giornata di consulenze internistiche ed ecografie gratuite rivolta sia ai residenti che ai cittadini dei comuni limitrofi.

L’evento punta ad agevolare l’accesso alle cure in un contesto territoriale spesso penalizzato dalle distanze dai grandi centri ospedalieri e dalle attese della sanità pubblica e ancor più aggravato dallo sciopero degli autotrasportatori che sta determinando difficoltà negli spostamenti.

Dettagli e orari degli esami gratuiti

Le attività sanitarie si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 11:30 presso lo studio medico “E. Trivelli”, situato nel comune di Montano Antilia. Durante la mattinata verranno eseguite consulenze di medicina interna e screening ecografici di vario tipo senza alcun costo per i pazienti.

L’accesso alle prestazioni sarà libero e senza necessità di prenotazione previa. Gli utenti interessati dovranno unicamente presentarsi presso la struttura entro l’orario di chiusura indicato per accedere al servizio.

Un presidio di medicina di prossimità nel Cilento

L’iniziativa intende offrire una risposta rapida ai bisogni assistenziali dei cittadini che riscontrano difficoltà negli spostamenti o nei tempi di attesa del sistema sanitario prescelto. Come evidenziato dallo stesso Trivelli, l’obiettivo è consentire ai pazienti di “ricevere una diagnosi ed un indirizzo terapeutico in tempi brevi in rapida successione”.

La misura non è riservata esclusivamente alla comunità locale. “L’iniziativa è estesa anche ai cittadini non residenti nel comune di Montano Antilia”, ampliando così il bacino di utenza all’intero comprensorio del Cilento.

Spiegando le ragioni alla base del progetto, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di interventi tangibili nel contesto attuale: “In questo ‘momento storico’, delicato e complesso dove le difficoltà sono innumerevoli e di ogni genere, è importante fornire prove ‘palpabili’ alla gente con fatti tangibili! No poesie…!”.