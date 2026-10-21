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Prignano Cilento cresce e investe nei servizi: in arrivo asilo nido e mensa

Il comune di Prignano Cilento registra un +9% di popolazione. Il sindaco Chirico annuncia l'apertura dell'asilo nido e della mensa scolastica

Di:
Ernesto Rocco
Prignano Cilento cresce e investe nei servizi: in arrivo asilo nido e mensa

Prignano Cilento figura tra i comuni del territorio con il tasso di crescita più significativo, un trend positivo che richiede un adeguamento costante dei servizi offerti alla cittadinanza. Secondo i dati Istat, la popolazione locale è aumentata del 9%. A fronte di questi numeri, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Chirico ha pianificato e strutturato una serie di interventi infrastrutturali e opere pubbliche destinate a rispondere alle esigenze delle nuove famiglie residenti.

Mensa scolastica e asilo nido: le novità per l’istruzione

Tra le priorità individuate dall’Ente figurano gli investimenti dedicati all’edilizia scolastica e ai servizi per l’infanzia. L’amministrazione è pronta ad attivare la nuova mensa scolastica e ha programmato l’apertura del nuovo asilo nido per la prossima settimana. Si tratta di un traguardo rilevante per la comunità, raggiunto a seguito dell’incremento demografico e dopo un lungo periodo di attesa.

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Il recupero dell’immobile degli anni Novanta

La nuova struttura per la prima infanzia sorgerà all’interno di un immobile realizzato negli anni ’90 e rimasto a lungo incompiuto, utilizzato nel tempo esclusivamente come deposito. In seguito ad interventi di ristrutturazione eseguiti in economia direttamente dal Comune, nei giorni scorsi è arrivato il decreto definitivo di autorizzazione all’apertura rilasciato dal Piano di Zona. L’inaugurazione ufficiale si terrà la prossima settimana.

«Si tratta di un risultato importante per tutto il nostro territorio: abbiamo recuperato la struttura destinandola ad asilo nido, che rappresentava proprio la sua destinazione d’uso iniziale», ha dichiarato il primo cittadino Michele Chirico, ospite ieri al programma di InfoCilento, Palazzo di Città. Dopo l’asilo si procederà all’inaugurazione della nuova mensa,

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