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Maltempo nel Cilento, frana sulla Sp13: bloccata l’entrata a Monteforte

Fango e detriti bloccano la SP13 a Monteforte Cilento. Chiuso l'accesso nord da Giungano e Capaccio Paestum: viabilità e deviazioni.

Di:
Ernesto Rocco
Maltempo nel Cilento, frana sulla Sp13: bloccata l’entrata a Monteforte

Le forti precipitazioni che si sono abbattute sul territorio nelle ultime ore hanno provocato la prima emergenza legata al dissesto idrogeologico nell’entroterra del Cilento. A Monteforte Cilento, un’imponente frana si è riversata sulla Strada Provinciale 13, bloccando completamente il valico d’accesso situato sul versante nord del centro abitato.  

L’interruzione stradale sta creando forti disagi ai collegamenti comprensoriali, rendendo impossibile il passaggio diretto per chi giunge dalle direttrici di Giungano, Capaccio Paestum e Trentinara.

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La dinamica del cedimento e gli immobili coinvolti

Lo smottamento ha provocato la caduta di una grossa quantità di terra, pietre e detriti vari, scivolati lungo il costone montuoso fino a occupare l’intera sede stradale situata alle porte del paese.  

La massa di fango e materiale lapideo ha raggiunto le immediate vicinanze di un edificio adiacente alla carreggiata. Fortunatamente, secondo le prime verifiche condotte sul posto, non si registrano feriti né danni alle persone.  

Viabilità alternativa e tempi di percorrenza

A causa del blocco totale dell’accesso nord alla SP13, il traffico veicolare è stato deviato su percorsi alternativi. Per gli automobilisti e per i mezzi di soccorso provenienti da settentrione, il cambio di rotta comporta un inevitabile e significativo allungamento dei tempi di percorrenza per raggiungere il centro cittadino di Monteforte Cilento.

L’intervento degli enti competenti per la messa in sicurezza

Della criticità è stata tempestivamente edotta la Provincia di Salerno, ente proprietario dell’arteria viaria, affinché disponga l’invio sul posto dei tecnici e dei mezzi meccanici necessari per effettuare i rilievi di rito, la rimozione dei detriti e la successiva messa in sicurezza del versante franoso per consentire la riapertura della strada in condizioni di piena agibilità.

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