Attualità

Capaccio Paestum, furto di cavi elettrici al Piranesi: la scuola chiude in anticipo

Un furto di cavi di rame provoca un blackout all'Istituto Piranesi di Capaccio Paestum. Lezioni sospese e studenti a casa. Indagano i carabinieri

Di:
Ernesto Rocco
Liceo Piranesi

Un improvviso blackout dell’impianto elettrico ha determinato l’interruzione anticipata delle attività didattiche presso la sede principale dell’Istituto Piranesi di Capaccio Paestum, situata in via Sandro Pertini. Nella mattinata di oggi, le criticità riscontrate nella fornitura dell’energia hanno reso impossibile il normale prosseguimento delle lezioni, spingendo la dirigenza scolastica a disporre l’uscita da scuola di tutti gli studenti intorno alle ore 11:00.

La ricostruzione del raid e il furto di rame

All’origine del blocco della struttura ci sarebbe un’incursione notturna a scopo di furto. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi si sarebbero introdotti nell’area del plesso per asportare i cavi elettrici necessari all’alimentazione dell’edificio, puntando a recuperare il rame contenuto al loro interno. L’asportazione delle condutture ha compromesso l’intero sistema elettrico dell’istituto, provocando l’immediato blocco delle attività amministrative e didattiche al momento dell’apertura dei cancelli.

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L’intervento dei carabinieri e l’avvio delle indagini

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli. Parallelamente, si attende il completamento degli interventi di ripristino per consentire il ritorno in sicurezza degli studenti nelle aule.

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