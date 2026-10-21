Cilento

Democrazia dell’illusione: a Capaccio Paestum il saggio sulla fabbrica del consenso

Il 23 ottobre la Sala congressi della BCC ospita la presentazione del libro di 100 Edizioni sul consenso nella società globale.

Di:
Redazione Infocilento
Democrazia dell’illusione: a Capaccio Paestum il saggio sulla fabbrica del consenso

La Sala congressi della BCC di Capaccio Paestum e Serino, situata in via Magna Grecia, ospiterà venerdì 23 ottobre alle ore 18:00 la presentazione ufficiale del saggio “Democrazia dell’illusione: La fabbrica del consenso nella società globale”. L’iniziativa rappresenta un momento di approfondimento culturale volto ad analizzare le dinamiche politiche, sociali ed economiche che caratterizzano le dinamiche dell’opinione pubblica nell’era contemporanea.

Il dibattito sui meccanismi della società globale

L’opera si propone di esplorare la complessità del contesto socio-politico attuale, mettendo a nudo le strategie e gli strumenti attraverso cui viene strutturato il consenso collettivo. Il volume affronta nodi centrali della comunicazione di massa e della partecipazione democratica, offrendo spunti di riflessione sulle trasformazioni culturali che attraversano le istituzioni occidentali.

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Gli interventi previsti nel corso dell’incontro

L’evento vedrà la partecipazione di figure del mondo istituzionale, giornalistico ed editoriale. I saluti istituzionali saranno affidati al Presidente della BCC, Rosario Pingaro. Il confronto proseguirà con gli interventi di approfondimento curati dalla giornalista e scrittrice Milena Cicatiello, mentre il ruolo di moderatrice della serata sarà svolto dalla giornalista Paola Desiderio.

La pubblicazione e la promozione del saggio sono state curate dalla casa editrice 100 Edizioni, presieduta dal referente culturale Liberato Cerrone, impegno che ha consentito la realizzazione dell’evento e la diffusione del testo sul territorio.

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