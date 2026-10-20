Attualità

The Chosen a Vallo della Lucania: al via la terza stagione gratuita

Torna la visione gratuita di The Chosen a Vallo della Lucania. Dal 22 ottobre, ogni giovedì, proiezioni e riflessioni al Seminario Diocesano

Di:
Costabile Pio Russomando
Seminario Vallo della Lucania

Ripartono le proiezioni gratuite della celebre serie televisiva “The Chosen” presso l’Auditorium del Seminario Diocesano di Vallo della Lucania. L’iniziativa, giunta a una nuova edizione, vedrà quest’anno la proiezione sul grande schermo della terza stagione dell’opera cinematografica incentrata sulla vita di Gesù e dei suoi discepoli.

L’evento è promosso dal Servizio Diocesano di Animazione Culturale della Diocesi di Vallo della Lucania, sotto la coordinazione di Don Bruno Lancuba. Il progetto offre alla comunità locale un percorso condiviso che unisce la visione di una produzione audiovisiva diffusa in oltre 150 Paesi del mondo a momenti di dibattito e approfondimento spirituale sui messaggi evangelici emersi da ogni singola puntata.

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Novità del calendario e orari degli appuntamenti

La principale novità organizzativa di quest’anno riguarda la collocazione nel palinsesto settimanale: gli incontri si sposteranno infatti dal martedì al giovedì. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 22 ottobre con inizio programmato alle ore 19:15.

L’ingresso per tutti gli appuntamenti in programma resta completamente gratuito e aperto alla cittadinanza.

Il programma completo della terza stagione

Di seguito il calendario dettagliato di tutte le proiezioni previste presso l’Auditorium del Seminario Diocesano:

  • Giovedì 22 Ottobre (ore 19.15): 1° episodio – Ritorno a casa
  • Giovedì 29 Ottobre (ore 19.15): 2° episodio – Due a due
  • Giovedì 05 Novembre (ore 19.15): 3° episodio – Medico, guarisci te stesso
  • Giovedì 12 Novembre (ore 19.15): 4° episodio – Pulito – parte 1
  • Giovedì 19 Novembre (ore 19.15): 5° episodio – Pulito – parte 2
  • Giovedì 26 Novembre (ore 19.15): 6° episodio – Intensità in Tendopoli
  • Giovedì 03 Dicembre (ore 19.15): 7° episodio – Orecchie per sentire
  • Giovedì 17 Dicembre (ore 20.15): 8° episodio – Sostentamento
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