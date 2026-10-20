Siccità nel Cilento: sospensione idrica in quattro comuni dal 21 ottobre

A causa di una forte riduzione delle portate disponibili alle sorgenti lungo la condotta adduttrice dell’Alto Sele, provocata dalle scarse precipitazioni dei mesi estivi, la società gestrice delle risorse idriche ha programmato una serie di interruzioni temporanee del servizio. Il provvedimento si rende necessario per consentire il ripristino dei livelli minimi dei serbatoi e riguarderà quattro comuni del Cilento a partire dalla serata di mercoledì 21 ottobre 2026.

I dettagli e gli orari dei disservizi nei singoli comuni

I rubinetti resteranno a secco secondo un calendario ben preciso che differisce leggermente a seconda della fascia territoriale interessata.

A Perdifumo l’erogazione sarà sospesa dalle ore 22:00 di mercoledì 21 ottobre fino alle ore 20:00 di giovedì 22 ottobre, salvo ritardi tecnici. Il blocco riguarderà il capoluogo e le frazioni o località di Vatolla, Mercato Cilento, Fratantuono e Carpinina.

Nei comuni di Laureana Cilento, Prignano Cilento e Torchiara, lo stop partirà sempre alle ore 22:00 del 21 ottobre, ma la riattivazione è prevista per le ore 18:00 del 22 ottobre. In questi tre centri il disservizio si estenderà all’intero territorio comunale.

Raccomandazioni per i cittadini e tempi di ripristino

Per contenere l’impatto dei disagi, l’ente di gestione invita la popolazione a “fare le necessarie scorte d’acqua e a limitare i consumi non essenziali durante le ore di interruzione”. Il ritorno alle normali condizioni di erogazione avverrà gradualmente a partire dagli orari prefissati, salvo imprevisti legati alla pressione della rete idrica o a complessità tecniche.