Attualità

Siccità nel Cilento: sospensione idrica in quattro comuni dal 21 ottobre

Sospensione del servizio idrico in quattro comuni del Cilento tra il 21 e il 22 ottobre causa siccità. Ecco gli orari e le zone interessate.

Di:
Ernesto Rocco
Rubinetto

A causa di una forte riduzione delle portate disponibili alle sorgenti lungo la condotta adduttrice dell’Alto Sele, provocata dalle scarse precipitazioni dei mesi estivi, la società gestrice delle risorse idriche ha programmato una serie di interruzioni temporanee del servizio. Il provvedimento si rende necessario per consentire il ripristino dei livelli minimi dei serbatoi e riguarderà quattro comuni del Cilento a partire dalla serata di mercoledì 21 ottobre 2026.

I dettagli e gli orari dei disservizi nei singoli comuni

I rubinetti resteranno a secco secondo un calendario ben preciso che differisce leggermente a seconda della fascia territoriale interessata.

Leggi anche:

Comunità del Parco: vertice a Vallo della Lucania su piani territoriali ed emergenza cinghiali
Sciopero dei tir e stop ai rifiuti: chiudono le isole ecologiche nel Salernitano
Il Cilento conquista New York: a Manhattan apre “Cilento Bakery and Pizza”

A Perdifumo l’erogazione sarà sospesa dalle ore 22:00 di mercoledì 21 ottobre fino alle ore 20:00 di giovedì 22 ottobre, salvo ritardi tecnici. Il blocco riguarderà il capoluogo e le frazioni o località di Vatolla, Mercato Cilento, Fratantuono e Carpinina.

Nei comuni di Laureana Cilento, Prignano Cilento e Torchiara, lo stop partirà sempre alle ore 22:00 del 21 ottobre, ma la riattivazione è prevista per le ore 18:00 del 22 ottobre. In questi tre centri il disservizio si estenderà all’intero territorio comunale.

Raccomandazioni per i cittadini e tempi di ripristino

Per contenere l’impatto dei disagi, l’ente di gestione invita la popolazione a “fare le necessarie scorte d’acqua e a limitare i consumi non essenziali durante le ore di interruzione”. Il ritorno alle normali condizioni di erogazione avverrà gradualmente a partire dagli orari prefissati, salvo imprevisti legati alla pressione della rete idrica o a complessità tecniche.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.