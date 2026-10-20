Il Cilento conquista New York: a Manhattan apre “Cilento Bakery and Pizza”

A fine ottobre 2026 la tradizione gastronomica cilentana conquista uno dei quartieri più celebri di New York: nell’Upper West Side di Manhattan, al 924 di Columbus Avenue, aprirà ufficialmente “Cilento Bakery and Pizza“. Più di un semplice punto di ristoro dedicato alla pizza e alla panificazione, la struttura nasce come un vero e proprio marketplace promozionale pensato per far conoscere e distribuire negli Stati Uniti le eccellenze agroalimentari del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e i valori della Dieta Mediterranea, patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

Un ponte del gusto tra il Parco del Cilento e Manhattan

L’iniziativa punta a valorizzare la filiera enogastronomica locale sul mercato americano, offrendo ai clienti newyorkesi prodotti autentici e di alta qualità legati a un territorio simbolo di longevità e benessere sostenibile. Il format di Cilento Bakery and Pizza unisce l’offerta della panetteria e della pizzeria d’autore alla vendita diretta di specialità tipiche, creando una vetrina strategica per le aziende cilentane all’estero.

Le figure chiave del progetto enogastronomico

Il successo della nuova apertura poggia su un team d’eccezione, formato da professionisti e imprenditori cilentani che hanno unito competenze gastronomiche, legali ed aziendali: