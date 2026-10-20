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Il Cilento conquista New York: a Manhattan apre “Cilento Bakery and Pizza”

Cilento Bakery and Pizza apre nell'Upper West Side di Manhattan: pane, pizza e prodotti tipici del Cilento e della Dieta Mediterranea a New York

Di:
Roberta Foccillo
Il Cilento conquista New York: a Manhattan apre “Cilento Bakery and Pizza”

A fine ottobre 2026 la tradizione gastronomica cilentana conquista uno dei quartieri più celebri di New York: nell’Upper West Side di Manhattan, al 924 di Columbus Avenue, aprirà ufficialmente “Cilento Bakery and Pizza“. Più di un semplice punto di ristoro dedicato alla pizza e alla panificazione, la struttura nasce come un vero e proprio marketplace promozionale pensato per far conoscere e distribuire negli Stati Uniti le eccellenze agroalimentari del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e i valori della Dieta Mediterranea, patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO.

Un ponte del gusto tra il Parco del Cilento e Manhattan

L’iniziativa punta a valorizzare la filiera enogastronomica locale sul mercato americano, offrendo ai clienti newyorkesi prodotti autentici e di alta qualità legati a un territorio simbolo di longevità e benessere sostenibile. Il format di Cilento Bakery and Pizza unisce l’offerta della panetteria e della pizzeria d’autore alla vendita diretta di specialità tipiche, creando una vetrina strategica per le aziende cilentane all’estero.

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Le figure chiave del progetto enogastronomico

Il successo della nuova apertura poggia su un team d’eccezione, formato da professionisti e imprenditori cilentani che hanno unito competenze gastronomiche, legali ed aziendali:

  • Nicola Grambone: Maestro panificatore di Omignano e fondatore dello storico Non Solo Pane a Vallo della Lucania, curatore dell’anima culinaria del locale e della lavorazione artigianale degli impasti.
  • Giuseppe Armatore: Noto imprenditore di Agropoli, già titolare dell’omonima attività presso la baia di Trentova.
  • Luigi Ambrosio: Imprenditore del settore tessile, partner finanziario del progetto.
  • Pasquale Maio: Avvocato originario di Orria residente a New York, responsabile della gestione legale e amministrativa del locale negli USA.
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