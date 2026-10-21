Attualità

Caro carburanti, scatta il razionamento a Piaggine: l’appello del Comune

Proteste degli autotrasportatori e ritardi nei rifornimenti nel Salernitano: a Piaggine è razionato il carburante. L'avviso del Comune ai cittadini

Di:
Ernesto Rocco
Benzina

Il Comune di Piaggine ha diffuso un avviso rivolto all’intera cittadinanza per far fronte ai crescenti disagi legati alle proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti. La mobilitazione della categoria e i conseguenti ritardi nelle consegne e nei rifornimenti stanno infatti generando criticità diffuse su tutto il territorio del Salernitano. Per prevenire un’emergenza locale, l’amministrazione comunale invita i residenti a limitare gli spostamenti ai soli casi necessari e a gestire con prudenza le riserve disponibili.

Razionamento del carburante a Piaggine

La situazione ha già raggiunto un livello di guardia a Piaggine, dove è in atto un razionamento del carburante presso il distributore locale. La misura si è resa indispensabile per evitare l’esaurimento immediato delle scorte a causa dei rallentamenti nella rete di distribuzione provinciale. L’amministrazione comunale intende così garantire l’operatività dei servizi essenziali ed evitare il blocco totale della mobilità locale.

Leggi anche:

Democrazia dell’illusione: a Capaccio Paestum il saggio sulla fabbrica del consenso
The Chosen a Vallo della Lucania: al via la terza stagione gratuita
Siccità nel Cilento: sospensione idrica in quattro comuni dal 21 ottobre

Le raccomandazioni dell’amministrazione comunale

Per contenere l’impatto dei disagi e preservare l’approvvigionamento della comunità, il Comune ha rivolto un appello diretto alla responsabilità collettiva. Nello specifico, si invitano tutti i cittadini a seguire alcune indicazioni pratiche:

  • limitare gli spostamenti non indispensabili;
  • organizzare, quando possibile, viaggi condivisi;
  • evitare rifornimenti non necessari e acquisti dettati dalla preoccupazione.

Dall’ente locale arriva un forte richiamo alla coesione: «Un comportamento responsabile aiuta l’intera comunità». Un invito alla collaborazione per superare una fase complessa che sta interessando diversi enti e territori della provincia.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.