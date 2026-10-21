Caro carburanti, scatta il razionamento a Piaggine: l’appello del Comune

Il Comune di Piaggine ha diffuso un avviso rivolto all’intera cittadinanza per far fronte ai crescenti disagi legati alle proteste degli autotrasportatori contro il caro carburanti. La mobilitazione della categoria e i conseguenti ritardi nelle consegne e nei rifornimenti stanno infatti generando criticità diffuse su tutto il territorio del Salernitano. Per prevenire un’emergenza locale, l’amministrazione comunale invita i residenti a limitare gli spostamenti ai soli casi necessari e a gestire con prudenza le riserve disponibili.

Razionamento del carburante a Piaggine

La situazione ha già raggiunto un livello di guardia a Piaggine, dove è in atto un razionamento del carburante presso il distributore locale. La misura si è resa indispensabile per evitare l’esaurimento immediato delle scorte a causa dei rallentamenti nella rete di distribuzione provinciale. L’amministrazione comunale intende così garantire l’operatività dei servizi essenziali ed evitare il blocco totale della mobilità locale.

Le raccomandazioni dell’amministrazione comunale

Per contenere l’impatto dei disagi e preservare l’approvvigionamento della comunità, il Comune ha rivolto un appello diretto alla responsabilità collettiva. Nello specifico, si invitano tutti i cittadini a seguire alcune indicazioni pratiche:

limitare gli spostamenti non indispensabili ;

; organizzare, quando possibile, viaggi condivisi ;

; evitare rifornimenti non necessari e acquisti dettati dalla preoccupazione.

Dall’ente locale arriva un forte richiamo alla coesione: «Un comportamento responsabile aiuta l’intera comunità». Un invito alla collaborazione per superare una fase complessa che sta interessando diversi enti e territori della provincia.