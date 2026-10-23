Stop alla protesta dei tir: fondi dal governo e pompe di benzina di nuovo rifornite

Si è conclusa la mobilitazione degli autotrasportatori che per giorni ha paralizzato le principali arterie stradali e la catena di distribuzione, con la ripresa graduale delle attività su tutto il territorio regionale e nazionale. Lo sblocco della situazione è arrivato a seguito dello stanziamento delle risorse economiche da parte del governo, decisione che ha permesso di scongiurare un ulteriore prolungamento dei disagi e di avviare il ritorno alla normalità.

Sbloccato il presidio di Napoli: tir di nuovo in marcia

Il segnale più tangibile del rientro dell’emergenza arriva dal capoluogo campano. Nella zona orientale di Napoli, in via Argine, è stato definitivamente sciolto il presidio dei camionisti allestito nei pressi di una delle principali raffinerie cittadine.

Dopo la manifestazione pacifica degli autotrasportatori, guidati a passo d’uomo lungo le vie d’accesso alla raffineria per protestare contro il caro carburante, l’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di far ripartire i mezzi pesante. Diverse volanti della polizia hanno infatti scortato le cisterne impegnate nel rifornimento dei distributori, garantendo la sicurezza delle operazioni di viabilità.

La situazione nei supermercati e nei servizi essenziali

Il ripristino delle tratte di trasporto logistico sta producendo i primi effetti positivi sulla filiera commerciale. La distribuzione delle merci nei supermercati e nei punti vendita della grande distribuzione sta tornando alla regolarità.

Il graduale rientro dell’allarme interesserà nelle prossime ore anche gli altri settori nevralgici rimasti bloccati dalle agitazioni:

Trasporto pubblico locale e regionale, pronto al ripristino dei servizi standard;

Raccolta e smaltimento dei rifiuti, con la ripresa delle operazioni di pulizia urbana;

Rifornimenti di carburante, per i quali occorrerà ancora qualche giorno prima di coprire totalmente la rete dei distributori rimasti a secco.

Annullate le proteste nel Salernitano

I riflessi dell’accordo governativo si sono fatti sentire immediatamente anche in provincia di Salerno. Tutte le manifestazioni di protesta e i cortei di tir previsti per la giornata odierna nel Salernitano sono stati ufficialmente annullati. In piazza ci saranno alcune manifestazioni di studenti.

Sebbene la situazione rimanga in costante evoluzione e servirà del tempo tecnico affinché le scorte di benzina e gasolio vengano del tutto reintegrate presso ogni stazione di servizio, il settore dei trasporti e dell’economia locale si avvia a ritrovare il pieno regime lavorativo.