Attualità

Stop alla protesta dei tir: fondi dal governo e pompe di benzina di nuovo rifornite

Intesa raggiunta tra governo e autotrasportatori: revocati i blocchi a Napoli e nel Salernitano, riprende la distribuzione di carburante e beni alimentari.

Di:
Ernesto Rocco
Carburanti, camion fermi alle raffinerie di Napoli: distributori a secco nel Salernitano

Si è conclusa la mobilitazione degli autotrasportatori che per giorni ha paralizzato le principali arterie stradali e la catena di distribuzione, con la ripresa graduale delle attività su tutto il territorio regionale e nazionale. Lo sblocco della situazione è arrivato a seguito dello stanziamento delle risorse economiche da parte del governo, decisione che ha permesso di scongiurare un ulteriore prolungamento dei disagi e di avviare il ritorno alla normalità.  

Sbloccato il presidio di Napoli: tir di nuovo in marcia

Il segnale più tangibile del rientro dell’emergenza arriva dal capoluogo campano. Nella zona orientale di Napoli, in via Argine, è stato definitivamente sciolto il presidio dei camionisti allestito nei pressi di una delle principali raffinerie cittadine.  

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Dopo la manifestazione pacifica degli autotrasportatori, guidati a passo d’uomo lungo le vie d’accesso alla raffineria per protestare contro il caro carburante, l’intervento delle forze dell’ordine ha consentito di far ripartire i mezzi pesante. Diverse volanti della polizia hanno infatti scortato le cisterne impegnate nel rifornimento dei distributori, garantendo la sicurezza delle operazioni di viabilità.  

La situazione nei supermercati e nei servizi essenziali

Il ripristino delle tratte di trasporto logistico sta producendo i primi effetti positivi sulla filiera commerciale. La distribuzione delle merci nei supermercati e nei punti vendita della grande distribuzione sta tornando alla regolarità.  

Il graduale rientro dell’allarme interesserà nelle prossime ore anche gli altri settori nevralgici rimasti bloccati dalle agitazioni:

 Trasporto pubblico locale e regionale, pronto al ripristino dei servizi standard;  

 Raccolta e smaltimento dei rifiuti, con la ripresa delle operazioni di pulizia urbana;  

 Rifornimenti di carburante, per i quali occorrerà ancora qualche giorno prima di coprire totalmente la rete dei distributori rimasti a secco.  

Annullate le proteste nel Salernitano

I riflessi dell’accordo governativo si sono fatti sentire immediatamente anche in provincia di Salerno. Tutte le manifestazioni di protesta e i cortei di tir previsti per la giornata odierna nel Salernitano sono stati ufficialmente annullati. In piazza ci saranno alcune manifestazioni di studenti.

Sebbene la situazione rimanga in costante evoluzione e servirà del tempo tecnico affinché le scorte di benzina e gasolio vengano del tutto reintegrate presso ogni stazione di servizio, il settore dei trasporti e dell’economia locale si avvia a ritrovare il pieno regime lavorativo.  

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