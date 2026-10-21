Emergenza carburante a Sala Consilina: sospesi scuolabus e tagli ai bus

L’emergenza legata alla protesta degli autotrasportatori e la conseguente difficoltà nel reperimento del carburante stanno impattando direttamente sui servizi comunali di mobilità nel territorio di Sala Consilina.

Sospensione del servizio di trasporto scolastico

L’Amministrazione comunale di Sala Consilina ha reso noto che, a partire da domani, giovedì 22 ottobre, il servizio di trasporto scolastico sarà temporaneamente sospeso.

Riduzione delle corse per il trasporto pubblico locale

Forti riduzioni interessano anche il servizio di trasporto pubblico locale effettuato mediante navette comunali. Al fine di razionalizzare il carburante ancora presente, saranno garantite unicamente quattro corse giornaliere, suddivise tra le fasce orarie della mattina e del pomeriggio:

Mattina: ore 8:00 e ore 12:00

ore 8:00 e ore 12:00 Pomeriggio: ore 15:00 e ore 19:00

Servizi invariati nel centro storico

Nessuna variazione è prevista per il collegamento con il centro storico gestito tramite Fiat Panda, che continuerà a svolgere regolarmente le proprie corse secondo le modalità e gli orari consueti.

Durata dei provvedimenti e monitoraggio della situazione

Le limitazioni ai servizi di mobilità rimarranno attive fino all’esaurimento delle scorte di carburante attualmente disponibili. L’Amministrazione comunale ha precisato che la situazione resta sotto costante monitoraggio e che verranno forniti tempestivi aggiornamenti in relazione all’evoluzione della protesta degli autotrasportatori e al ripristino delle forniture di carburante.