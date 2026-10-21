Attualità

Emergenza carburante a Sala Consilina: sospesi scuolabus e tagli ai bus

Protesta degli autotrasportatori: a Sala Consilina stop allo scuolabus da giovedì e corse ridotte per i bus locali. Tutti i dettagli e gli orari

Di:
Erminio Cioffi
Scuolabus

L’emergenza legata alla protesta degli autotrasportatori e la conseguente difficoltà nel reperimento del carburante stanno impattando direttamente sui servizi comunali di mobilità nel territorio di Sala Consilina.

Sospensione del servizio di trasporto scolastico

L’Amministrazione comunale di Sala Consilina ha reso noto che, a partire da domani, giovedì 22 ottobre, il servizio di trasporto scolastico sarà temporaneamente sospeso.

Leggi anche:

Campania, via alla rottamazione dei debiti regionali: fino a 54 rate
Allerta meteo in Campania per giovedì 22 ottobre: temporali e rischio frane
Capaccio Paestum, furto di cavi elettrici al Piranesi: la scuola chiude in anticipo

Riduzione delle corse per il trasporto pubblico locale

Forti riduzioni interessano anche il servizio di trasporto pubblico locale effettuato mediante navette comunali. Al fine di razionalizzare il carburante ancora presente, saranno garantite unicamente quattro corse giornaliere, suddivise tra le fasce orarie della mattina e del pomeriggio:

  • Mattina: ore 8:00 e ore 12:00
  • Pomeriggio: ore 15:00 e ore 19:00

Servizi invariati nel centro storico

Nessuna variazione è prevista per il collegamento con il centro storico gestito tramite Fiat Panda, che continuerà a svolgere regolarmente le proprie corse secondo le modalità e gli orari consueti.

Durata dei provvedimenti e monitoraggio della situazione

Le limitazioni ai servizi di mobilità rimarranno attive fino all’esaurimento delle scorte di carburante attualmente disponibili. L’Amministrazione comunale ha precisato che la situazione resta sotto costante monitoraggio e che verranno forniti tempestivi aggiornamenti in relazione all’evoluzione della protesta degli autotrasportatori e al ripristino delle forniture di carburante.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.