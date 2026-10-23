Salute nel Vallo di Diano: screening oncologici gratuiti a Monte San Giacomo

I cittadini del Vallo di Diano avranno l’opportunità di accedere a screening oncologici gratuiti in una giornata interamente incentrata sulla tutela della salute e sulla diagnosi precoce. Venerdì 30 ottobre 2026, dalle ore 9:00 alle 16:00, la Bottega della Comunità situata nella Villa Comunale “Enrico Quaranta” di Monte San Giacomo accoglierà l’evento “Abbraccia la Prevenzione”. L’iniziativa, organizzata in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell’U.O.C. Servizio Igiene Pubblica dell’ASL di Salerno, nasce per favorire il decentramento dei servizi sanitari e promuovere l’accesso facilitato ai controlli periodici sul territorio.

I servizi sanitari previsti e le fasce d’età interessate

Il programma della giornata comprende visite ed esami diagnostici specifici, suddivisi per target anagrafico al fine di garantire la massima efficacia della prevenzione di massa:

Screening della mammella: riservato alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, con possibilità di prenotazione direttamente in loco.

riservato alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, con possibilità di prenotazione direttamente in loco. Prevenzione del tumore del collo dell’utero: rivolto alla popolazione femminile tra i 25 e i 64 anni. Dalle 9:00 alle 14:00 sarà possibile sottoporsi a Pap-test o HPV test, previa valutazione anamnestica da parte degli operatori sanitari.

rivolto alla popolazione femminile tra i 25 e i 64 anni. Dalle 9:00 alle 14:00 sarà possibile sottoporsi a Pap-test o HPV test, previa valutazione anamnestica da parte degli operatori sanitari. Screening del colon-retto: destinato a donne e uomini nella fascia anagrafica 50-69 anni, per i quali è prevista la consegna dei kit dedicati al test di controllo.

L’importanza della diagnosi precoce sul territorio

L’appuntamento rappresenta uno snodo cruciale per la rete sanitaria locale del Vallo di Diano, orientato a ridurre le distanze tra le strutture dell’ASL Salerno e le comunità periferiche. La partecipazione agli screening gratuiti offre uno strumento concreto per identificare tempestivamente eventuali lesioni precancerose o patologie all’esordio, incrementando in modo significativo le possibilità di cura e la qualità della vita. L’evento è aperto alla partecipazione diretta di tutta la popolazione interessata residente nei comuni del circondario.