Sala Consilina, violenze e pregiudicati al bar: il Questore lo chiude per 15 giorni

I Carabinieri della Stazione di Sala Consilina hanno notificato la sospensione temporanea della licenza a un bar situato nel territorio comunale, disposta dal Questore della provincia di Salerno ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). Il provvedimento, che prevede una chiusura forzata di 15 giorni, è stato adottato per tutelare la sicurezza urbana e l’ordine pubblico a seguito di ripetute criticità riscontrate all’interno e nelle immediate vicinanze dell’esercizio commerciale.

I motivi del provvedimento e i precedenti del locale

La misura cautelare scaturisce da una serie di controlli e interventi delle forze dell’ordine a fronte di gravi episodi di violenza, tra cui una recente rissa scoppiata all’interno del locale che ha reso necessario il trasporto in ospedale delle persone coinvolte per ricevere le cure mediche. A ciò si aggiunge l’esito dei costanti accertamenti condotti dai militari dell’Arma, che hanno documentato l’abituale frequentazione del bar da parte di soggetti con precedenti penali o pregiudizi di polizia.

Per l’attività commerciale non si tratta della prima sanzione di questo genere: già nel corso del 2025 l’esercizio era stato destinatario di un analogo provvedimento di sospensione della licenza per la durata di 7 giorni.

L’applicazione dell’articolo 100 del TULPS per la sicurezza cittadina

L’adozione della sospensione per un periodo più esteso si è resa necessaria in quanto le condotte rilevate e la continuità delle frequentazioni a rischio evidenziano come il locale continui a rappresentare un grave, concreto e attuale pericolo per la collettività, fonte di forte allarme sociale nella comunità locale.

L’articolo 100 del TULPS attribuisce all’Autorità di Pubblica Sicurezza il potere di sospendere la licenza degli esercizi pubblici nei quali si siano verificati disordini o che siano abituale ritrovo di persone pregiudicate, con l’obiettivo prioritario di dissuadere la concentrazione di soggetti pericolosi e prevenire l’insorgere di ulteriori minacce per la sicurezza dei cittadini.