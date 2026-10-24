Cilento

Torre Orsaia: cade dall’albero di olive per quattro metri, paura per una sessantenne

Grave incidente agricolo a Torre Orsaia: sessantenne cade da quattro metri durante la raccolta delle olive. Soccorsa in elicottero, ha riportato diverse fratture.

Di:
Maria Emilia Cobucci
Eliambulanza

Paura nel pomeriggio di ieri a Torre Orsaia, dove una donna di 60 anni è rimasta vittima di un grave incidente agricolo. La malcapitata si trovava all’interno di un terreno di sua proprietà in località Oliva, intenta a raccogliere le olive, quando è caduta rovinosamente al suolo da un’altezza di circa quattro metri. Le cause della caduta restano ancora da accertare.

I soccorsi e il trasporto in elisoccorso a Salerno

A scorgere la sessantenne a terra è stato un uomo che si trovava nelle vicinanze del luogo dell’incidente e che ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 per prestare le prime cure. Valutata la dinamica e la gravità della situazione, i medici hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per velocizzare i trasferimenti.

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Le condizioni della donna e la diagnosi medica

La donna è stata trasportata d’urgenza presso un ospedale di Salerno, dove il personale medico l’ha presa subito in carico. I primi accertamenti diagnostici hanno evidenziato la frattura di diverse costole, con una prognosi di 40 giorni. Fortunatamente, la sessantenne non risulta essere in pericolo di vita.

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