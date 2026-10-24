Incidente sulla SS18 tra Villammare e Sapri: tre feriti, un anziano in ospedale

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 18, nel tratto compreso tra la frazione costiera di Villammare e il comune di Sapri. Due le autovetture rimaste coinvolte nel sinistro: una Fiat 500L, condotta da un uomo di 79 anni, e una Lancia Y con a bordo una donna di 36 anni e un ragazzo.

La prima ricostruzione della dinamica dello scontro

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’anziano alla guida della Fiat 500L avrebbe perso il controllo del veicolo, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, impattando contro la Lancia Y che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

I soccorsi e i rilievi dei Carabinieri

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme per prestare le prime cure ai feriti e predisporre il successivo trasferimento del 79enne presso il vicino ospedale “Immacolata” di Sapri. Sul luogo dello scontro sono tempestivamente intervenuti anche i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Sapri, guidati dal Maresciallo Maggiore Alessandro Ruocco. I militari dell’Arma, dopo aver verificato le condizioni delle persone coinvolte, hanno eseguito i rilievi planimetrici e tecnici per stabilire con esattezza le responsabilità e la dinamica dei fatti.

Disagi e rallentamenti alla circolazione stradale

L’incidente ha causato inevitabili disagi e rallentamenti alla viabilità locale. La Statale 18 rappresenta infatti un’arteria di collegamento fondamentale per il territorio, caratterizzata da volumi di traffico particolarmente intensi soprattutto nelle prime ore della mattina.