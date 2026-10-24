Riparte il Cineteatro Ferrari di Sapri: tra grandi nomi e film d’autore

Il Cineteatro Ferrari di Sapri si prepara a riaprire le sue porte al pubblico, consolidando la propria centralità come presidio culturale per tutto il Golfo di Policastro. L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per oggi, sabato 24 ottobre alle ore 17:00. Per celebrare questo momento, la struttura offrirà la proiezione gratuita del film No time to die, capitolo della saga di James Bond che nel 2019 ha visto proprio la città di Sapri come set d’eccezione per alcune scene.

Un programma teatrale ricco di protagonisti

La nuova programmazione prenderà ufficialmente il via a novembre e proseguirà fino ad aprile, mettendo in scena sei appuntamenti di rilievo con artisti molto amati dal pubblico. Sul palco del Ferrari si alterneranno Biagio Izzo, Peppe Iodice, Carlo Buccirosso, Paolo Caiazzo, Giovanni Esposito e Massimiliano Gallo.

Tra le date più attese spicca anche l’evento del 19 dicembre, quando l’impianto ospiterà Sigfrido Ranucci con lo spettacolo dal titolo Diario di un trapezista.

Gli obiettivi della nuova gestione

La ripartenza della struttura punta a restituire valore a un luogo storico per la comunità locale, ampliandone il raggio d’azione all’intero comprensorio.

A delineare la visione futura del polo culturale è stato Vincenzo Russolillo, responsabile della gestione dell’impianto: “Il nostro obiettivo è valorizzare la storia del Ferrari e rafforzarne il ruolo nel panorama culturale locale e regionale attraverso una proposta di grande qualità”.