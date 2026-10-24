Attualità

Riparte il Cineteatro Ferrari di Sapri: tra grandi nomi e film d’autore

Riapre il Cineteatro Ferrari a Sapri con la proiezione gratuita di James Bond e una stagione teatrale ricca di grandi artisti italiani

Di:
Ernesto Rocco
Cineteatro Ferrari

Il Cineteatro Ferrari di Sapri si prepara a riaprire le sue porte al pubblico, consolidando la propria centralità come presidio culturale per tutto il Golfo di Policastro. L’appuntamento per l’inaugurazione è fissato per oggi, sabato 24 ottobre alle ore 17:00. Per celebrare questo momento, la struttura offrirà la proiezione gratuita del film No time to die, capitolo della saga di James Bond che nel 2019 ha visto proprio la città di Sapri come set d’eccezione per alcune scene.

Un programma teatrale ricco di protagonisti

La nuova programmazione prenderà ufficialmente il via a novembre e proseguirà fino ad aprile, mettendo in scena sei appuntamenti di rilievo con artisti molto amati dal pubblico. Sul palco del Ferrari si alterneranno Biagio Izzo, Peppe Iodice, Carlo Buccirosso, Paolo Caiazzo, Giovanni Esposito e Massimiliano Gallo.

Leggi anche:

Vallo della Lucania, al via la sterilizzazione canina gratuita: come fare domanda
Ospedale di Sapri: stop al Punto Nascita dal 16 novembre, il piano ASL
Punto Nascita Sapri, appello OPI alla Regione: “Serve visione, non solo numeri”

Tra le date più attese spicca anche l’evento del 19 dicembre, quando l’impianto ospiterà Sigfrido Ranucci con lo spettacolo dal titolo Diario di un trapezista.

Gli obiettivi della nuova gestione

La ripartenza della struttura punta a restituire valore a un luogo storico per la comunità locale, ampliandone il raggio d’azione all’intero comprensorio.

A delineare la visione futura del polo culturale è stato Vincenzo Russolillo, responsabile della gestione dell’impianto: “Il nostro obiettivo è valorizzare la storia del Ferrari e rafforzarne il ruolo nel panorama culturale locale e regionale attraverso una proposta di grande qualità”.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.