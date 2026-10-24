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Vallo della Lucania, al via la sterilizzazione canina gratuita: come fare domanda

Servizio gratuito di sterilizzazione canina a Vallo della Lucania: ecco i moduli da ritirare al Settore Affari Generali e la scadenza fissata al 31 dicembre 2026

Di:
Ernesto Rocco
Vallo della Lucania, al via la sterilizzazione canina gratuita: come fare domanda

Il Comune di Vallo della Lucania ha attivato un’iniziativa a tutela degli animali d’affezione e a contrasto del randagismo sul territorio cittadino. Si tratta del servizio di sterilizzazione canina gratuito, una misura rivolta alla cittadinanza per incentivare la prevenzione, la salute dei cani e il controllo demografico della popolazione canina locale.

Come accedere al servizio e modulistica

I proprietari di cani residenti a Vallo della Lucania interessati ad aderire alla campagna possono presentare apposita istanza direttamente presso le sedi municipali.

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Presso gli uffici del Settore Affari Generali è possibile ritirare il modulo di richiesta da compilare per l’accesso alle prestazioni veterinarie gratuite.

Scadenza dei termini per la presentazione

La misura preventiva promossa dall’Amministrazione comunale rimarrà accessibile per tutto il corso dell’anno.

“Si informa la cittadinanza che nel Comune di Vallo della Lucania è attivo fino al 31.12.2026 il servizio di sterilizzazione canina gratuito.”

La data limite fissata per la scadenza del servizio e la relativa presentazione delle istanze è il 31 dicembre 2026.

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