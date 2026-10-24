Agropoli, oltre 1,1 milioni dal MIM per la palestra della scuola “Vairo”

Oltre 1,1 milioni di euro destinati al rinnovamento completo e alla transizione ecologica delle strutture scolastiche di Agropoli. Il Comune è risultato ufficialmente beneficiario di un contributo finanziario pari a 1.121.139,60 euro da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Le risorse saranno impiegate per la ristrutturazione strutturale e l’efficientamento energetico della palestra appartenente al plesso della scuola secondaria di primo grado “Gino Rossi Vairo”, situata in via Aldo Moro. L’intervento punta a garantire un miglioramento concreto nella parità di accesso a servizi formativi inclusivi e di qualità, potenziando la fruibilità e la sicurezza delle infrastrutture sportive del territorio.

Origine dei fondi e contesto del progetto

Il contributo finanziario concesso si inserisce nel quadro operativo dell’Unità di Missione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La misura attinge alle risorse dei Fondi Strutturali Europei pertinenti alla Programmazione Nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027, con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L’ottenimento di queste risorse evidenzia l’efficacia della pianificazione comunale nell’intercettare bandi europei e nazionali finalizzati alla modernizzazione degli edifici pubblici destinati ai più giovani.

Gli interventi previsti sulla struttura e sugli impianti

Il progetto esecutivo, predisposto integralmente dall’ufficio Lavori Pubblici del Comune di Agropoli, contempla una serie articolata di opere interne ed esterne. Per quanto concerne l’involucro edilizio, la palestra sarà oggetto di un rifacimento totale della pavimentazione, affiancato dalla sostituzione degli infissi e dalla coibentazione termica delle pareti e del solaio, misura essenziale per abbattere le dispersioni di calore.

Parallelamente, la riqualificazione coinvolgerà la componente tecnologica e impiantistica. Verranno realizzati da zero nuovi impianti dedicati sia all’area di gioco sia agli spogliatoi:

Sicurezza: installazione di un sistema di videosorveglianza interno e di un impianto di allarme esteso anche ai locali accessori e di deposito.

Climatizzazione sostenibile: realizzazione di un impianto caldo/freddo autonomo tramite l’inserimento di generatori a pompa di calore ad espansione diretta, dotati di sistemi di trattamento aria e recupero energetico. Quest’ultima opera permetterà il definitivo distacco dalla vecchia centrale termica alimentata a gasolio, azzerando le emissioni dirette da combustibili fossili.

La notizia del finanziamento è stata accolta con viva soddisfazione dai vertici dell’amministrazione cittadina.

«La palestra della scuola “Vairo” subirà importanti interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico che la renderanno maggiormente efficiente e funzionale. Il nostro ente ha partecipato ad un apposito bando risultando utilmente collocato in graduatoria. Un’ottima notizia che ci permette di rinnovare ambienti scolastici che risulteranno, post interventi, più confortevoli ed accoglienti» è il commento congiunto rilasciato dal sindaco Roberto Mutalipassi e dall’assessore al PNRR Giuseppe Cammarota.