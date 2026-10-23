Omicidio Avallone: i nuovi filmati svelano il volto dell’aggressore

Un’importante svolta potrebbe cambiare le sorti delle indagini sull’omicidio di Walter Avallone, avvenuto in località Trentova di Agropoli. L’acquisizione e l’analisi di nuovi filmati estratti dai sistemi di videosorveglianza della zona hanno permesso agli inquirenti di delineare con maggiore nitidezza il volto del presunto responsabile, attualmente in fase di identificazione.

La ricostruzione della via di fuga e le ipotesi su eventuali complici

Le immagini più definite stanno consentendo alle forze dell’ordine di ricostruire nel dettaglio l’itinerario seguito dall’aggressore subito dopo il delitto. Gli investigatori stanno concentrando le proprie risorse per tracciare la via di fuga utilizzata per allontanarsi dalla scena del crimine e verificare l’eventuale coinvolgimento di complici che potrebbero avergli garantito supporto logistico o copertura durante l’allontanamento.

Massimo riserbo degli inquirenti verso la svolta definitiva

Gli sviluppi delle ultime ore rappresentano un passaggio cruciale per comporre un quadro probatorio completo. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle fasi operative dell’identificazione, mentre proseguono gli accertamenti incrociati per giungere a una svolta definitiva e fare piena luce sui dettagli della vicenda.