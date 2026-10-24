Attualità

Capaccio Paestum candida il suo Carnevale tra i “Carnevali Storici”

Il Comune di Capaccio Paestum approva l'atto d'indirizzo per il bando del Ministero della Cultura: obiettivo il riconoscimento di Carnevale Storico

Di:
Alessandra Pazzanese
Carnevale Capaccio

Il Comune di Capaccio Paestum punta al riconoscimento ufficiale e al sostegno economico per una delle sue manifestazioni più amate: il Carnevale. Il Commissario Prefettizio Francesco Cirillo ha formalizzato l’atto di indirizzo per candidare l’evento al bando ministeriale “Carnevali Storici” (D.M. 04 aprile 2025, rep. n. 111), promosso dal Dipartimento per le Attività Culturali – Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

La misura punta a tutelare e valorizzare le tradizioni carnevalesche storiche sull’intero territorio nazionale, attingendo al fondo istituito dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207. L’obiettivo dell’amministrazione commissariale è intercettare risorse finanziarie preziose a ristoro delle spese organizzative sostenute e consolidare il prestigio della kermesse nel panorama culturale italiano.

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I requisiti e la corsa contro il tempo per il bando del Ministero

La candidatura richiede l’adempimento di specifici ed esaustivi criteri storici e procedurali. Il bando ministeriale è riservato agli enti locali, fondazioni e associazioni in grado di documentare lo svolgimento di almeno venticinque edizioni della manifestazione, attestandone il ruolo continuativo di organismi promotori e organizzatori.

L’iter procedurale ha imposto tempi stretti all’apparato burocratico dell’Ente: le domande di contributo, relative a consuntivo, dovevano essere trasmesse tramite la piattaforma telematica DOS-Cultura entro il termine perentorio delle ore 16:00 del 15 ottobre 2026. Per garantire l’immediata operatività degli uffici ed evitare il rischio di decadenza dai termini, il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL.

Radici, coesione e indotto: la valenza strategica per la comunità

Il provvedimento adottato dalla gestione commissariale non si limita a un formale passaggio burocratico, ma traccia un preciso riconoscimento del valore immateriale e promozionale che la festa riveste per l’intera comunità di Capaccio Paestum.

Come si legge nell’atto commissariale, il Carnevale di Capaccio Paestum rappresenta:

«un evento storico, radicato profondamente nella memoria collettiva e nella tradizione della comunità locale, configurandosi non solo come un momento di svago e socialità, ma come un autentico pilastro dell’identità culturale, della promozione turistica e della coesione sociale del territorio».

L’evento si conferma dunque una leva strategica capace di unire generazioni differenti, coinvolgendo attivamente scuole, famiglie e tessuto associativo locale, con ricadute concrete sull’indotto turistico ed economico del territorio capacitabile nei periodi di destagionalizzazione. Spetta ora ai responsabili di settore completare gli adempimenti gestionali per formalizzare la richiesta di contributo e consegnare alla città il meritato sigillo di “Carnevale Storico”.

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