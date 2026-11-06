Lavori sulla SS18 a Battipaglia: strada chiusa per tre settimane, scatta la protesta

La viabilità e il tessuto economico di Battipaglia si preparano ad affrontare una fase di forte criticità. Dal 9 al 28 novembre 2026 la Strada Statale 18 “Tirrenia Inferiore” rimarrà interamente chiusa al traffico veicolare a causa di interventi di manutenzione straordinaria alla pavimentazione stradale. Il blocco della circolazione, stabilito con l’ordinanza dirigenziale n. 392 del Comune, coinvolge uno dei nodi di collegamento più importanti dell’intera provincia di Salerno, sollevando immediate reazioni tra i cittadini, i lavoratori pendolari e le imprese del territorio.

L’impatto sul traffico tra la Piana del Sele e il Cilento

La chiusura dell’arteria principale interrompe temporaneamente il canale di snodo fondamentale per chi si sposta ogni giorno tra la Piana del Sele, l’autostrada A2 del Mediterraneo, la fascia litoranea e la zona del Cilento. L’interruzione prolungata per quasi tre settimane rischia di saturare le strade secondarie e la rete viaria interna al centro urbano, portando a marcati rallentamenti e a un prolungamento dei tempi di percorrenza lungo l’intero quadrante.

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Le preoccupazioni delle attività commerciali e il vertice al Comune

Tra i settori maggiormente preoccupati figurano le attività commerciali della zona, che temono danni economici di rilievo in un momento operativo delicato per le vendite stagionali. Per analizzare la situazione e individuare possibili soluzioni organizzative, è stato programmato un incontro straordinario presso la sede comunale per lunedì prossimo alle ore 16:30. Durante il confronto, gli esercenti dialogheranno con il Commissario Castrese De Rosa e i responsabili del IV Settore Tecnico per illustrare l’impatto economico previsto e valutare la fattibilità di piani di viabilità alternativa.

Il piano dei lavori e le modifiche alla viabilità in tre fasi

I cantieri, coordinati dall’impresa IN.CA. S.p.A., si svilupperanno in tre fasi operative distinte che comporteranno precise limitazioni al transito:

Fase 1 (Blocco dell’accesso da sud): chiusura al traffico del tratto compreso tra il primo ingresso del “Parco Domus” (direzione Agropoli) e la rotonda di Via Mango, con interdizione completa del passaggio su Piazza Gioberti.

chiusura al traffico del tratto compreso tra il primo ingresso del “Parco Domus” (direzione Agropoli) e la rotonda di Via Mango, con interdizione completa del passaggio su Piazza Gioberti. Fase 2 (Blocco in direzione dello svincolo autostradale): stop alla circolazione nel segmento fra Via Mango e la fine del cordolo in gomma. Chi risiede all’interno del Parco Domus dovrà obbligatoriamente svoltare a destra. Viene istituito il senso unico parallelo ai varchi di Piazza Gioberti e l’obbligo di proseguire diritto sulla Strada Provinciale 135 Spineta.

stop alla circolazione nel segmento fra Via Mango e la fine del cordolo in gomma. Chi risiede all’interno del Parco Domus dovrà obbligatoriamente svoltare a destra. Viene istituito il senso unico parallelo ai varchi di Piazza Gioberti e l’obbligo di proseguire diritto sulla Strada Provinciale 135 Spineta. Fase 3 (Blocco della corsia di canalizzazione autostradale): interdizione della corsia riservata ai veicoli provenienti dallo svincolo dell’A2, nel tratto posizionato tra Piazza Gioberti e la pizzeria “Franco’s Pizza”.

L’ordinanza comunale predispone la presenza di personale a terra per la gestione del traffico, garantendo il passaggio esclusivamente ai residenti per gli accessi privati e ai mezzi impegnati in comprovati interventi di urgenza.