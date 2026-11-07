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Lavori Anas su Cilentana e SS18: le modifiche al traffico

Senso unico alternato sulla Cilentana e divieti di transito sulla SS18 a Battipaglia: date, orari e tratti coinvolti. Scopri come organizzarti.

Di:
Costabile Pio Russomando
Cilentana
2 min di lettura

Due cantieri, due territori, un unico effetto: tempi di percorrenza più lunghi per chi si muove nel Salernitano. Dal 9 novembre Anas avvia interventi sulla Variante Cilentana e sulla Strada Statale 18 Tirrenia Inferiore a Battipaglia, con modifiche temporanee alla viabilità che dureranno, nel caso della SS18, quasi tre settimane.

Variante Cilentana, senso unico alternato dal 9 al 13 novembre

Sulla Cilentana il provvedimento riguarda le gallerie tra Cuccaro Vetere e Vallo della Lucania, dove sono in programma lavori di manutenzione degli impianti tecnologici.

Orari e modalità

  • Quando: dal 9 al 13 novembre
  • Orario: dalle 8 alle 18
  • Direzione: entrambe le carreggiate
  • Regolazione: semafori o movieri

Il calendario galleria per galleria

I lavori seguiranno un ordine preciso, spostandosi da una galleria all’altra:

DateGalleria
9 e 10 novembreLe Vigne
10 e 11 novembreMontisani
11 e 12 novembrePantanelle
12 e 13 novembreLa Crociata

Limiti in prossimità dei cantieri

Nei pressi delle aree di lavoro sarà vietato il sorpasso e scatterà il limite di velocità di 40 km/h. Chi percorre abitualmente la Cilentana nelle ore centrali della giornata farà bene a mettere in conto qualche minuto in più, soprattutto nei giorni in cui i cantieri si sovrappongono su due gallerie.

SS18 a Battipaglia, divieti di transito fino al 28 novembre

Più lungo l’intervento previsto a Battipaglia, lungo la SS18 Tirrenia Inferiore. Dal 9 al 28 novembre sono in programma lavori urgenti di manutenzione straordinaria della carreggiata, con il divieto di transito su diversi tratti della statale.

Le tre fasi del cantiere

Il cantiere avanzerà per step, così da concentrare i disagi su un tratto alla volta:

  1. Prima fase: tratto tra il Parco Domus e la rotatoria di via Mango
  2. Seconda fase: zona in direzione dello svincolo autostradale
  3. Terza fase: corsia proveniente dall’A2 verso piazza Gioberti

L’ultima fase è quella che potrebbe pesare di più sul traffico in ingresso in città, interessando la corsia di chi arriva dall’autostrada verso il centro.

Cosa sapere prima di mettersi in viaggio

  • Sulla Cilentana i disagi sono concentrati nelle ore diurne (8-18): chi può, conviene che anticipi o posticipi gli spostamenti.
  • A Battipaglia i divieti riguardano tratti diversi a seconda della fase: prima di partire è utile verificare quale segmento è chiuso in quel momento.
  • Per aggiornamenti in tempo reale sulla circolazione è possibile consultare i canali ufficiali di Anas.
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