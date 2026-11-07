Monte San Giacomo, acqua non potabile: scatta l’ordinanza della sindaca

Monte San Giacomo si trova ad affrontare un’emergenza idrica cautelativa a seguito di rilevanti anomalie riscontrate nella rete di distribuzione cittadina. L’amministrazione comunale ha infatti disposto il divieto immediato di consumo e impiego dell’acqua potabile per usi alimentari su tutto il territorio comunale, per via di evidenti fenomeni di torbidità registrati nelle condotte.

Le motivazioni del provvedimento e i controlli ASL

La decisione è stata ufficializzata con un provvedimento urgente a firma della sindaca Angela D’Alto, emanato per prevenire potenziali rischi e garantire la massima tutela della salute pubblica. La misura rimarrà in vigore fino a nuova comunicazione e al completo ripristino dei parametri di sicurezza.

Per verificare la reale potabilità delle risorse idriche e identificare l’origine della torbidità, si attende l’esito dei test di laboratorio. I campionamenti sono stati condotti sia attraverso analisi commissionate dall’amministrazione locale, sia mediante i rilievi predisposti dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl competente.

Gli usi vietati e consentiti dell’acqua di rete

L’ordinanza stabilisce limiti precisi relativi all’utilizzo quotidiano dell’acqua erogata dall’acquedotto pubblico. È rigorosamente vietato bere l’acqua del rubinetto o impiegarla per la preparazione di cibi e bevande. Il divieto si estende al lavaggio di frutta, verdura e stoviglie, a meno che non si esegua una bollitura preventiva di almeno cinque minuti. Per quanto riguarda l’igiene orale, l’amministrazione raccomanda di adoperare acqua in bottiglia oppure preventivamente bollita, al fine di scongiurare qualsiasi ingerimento accidentale.

Al contrario, l’acqua erogata resta utilizzabile per le operazioni di pulizia della casa, per i servizi igienici, per la cura e la lavatura del corpo, oltre che per l’alimentazione degli impianti tecnologici e dei tradizionali elettrodomestici.

Le prescrizioni per attività commerciali e scuole

Le disposizioni restrittive non riguardano soltanto le utenze domestiche private, ma si applicano all’intera comunità. L’obbligo coinvolge anche gli esercizi pubblici, i locali di somministrazione di cibi e bevande, le strutture ricettive, i negozi e le scuole di ogni ordine e grado. Tutti i responsabili delle strutture interessate sono tenuti a informare con chiarezza la propria utenza delle limitazioni in corso, in attesa dei risultati delle analisi microbiologiche e chimiche.