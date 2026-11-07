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Voragine a Castellabate nella tenuta di Licosa: strada frana e viene chiusa

Improvviso cedimento dell'asfalto nella tenuta di Licosa a Castellabate dopo le piogge. Area messa in sicurezza, strada interdetta al traffico e lavori avviati.

Di:
Manuel Chiariello
Voragine a Castellabate nella tenuta di Licosa: strada frana e viene chiusa
1 min di letturaAggiornato il

Una grande voragine si è aperta improvvisamente sull’asfalto all’interno della tenuta privata di Licosa, nel territorio comunale di Castellabate. L’episodio si è verificato nella prima serata di oggi davanti agli occhi di alcuni passanti, i quali hanno subito lanciato l’allarme e richiesto l’intervento dei soccorsi.

Intervento dei Vigili del Fuoco e viabilità interrotta a Castellabate

Il cedimento del manto stradale potrebbe essere stato causato dalle intense precipitazioni che hanno colpito la zona nelle ultime ore. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Municipale di Castellabate per delimitare la zona e mettere in sicurezza l’intera area. A seguito del crollo, l’arteria stradale — che conduce anche ad alcune abitazioni situate lungo il viale alberato — è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale.

Lavori di ripristino in corso e nessuna persona coinvolta

Una ditta specializzata è giunta sul luogo del crollo ed è già operativa con un escavatore per avviare le operazioni di ripristino della carreggiata e consentire il prima possibile la riapertura del transito. Al momento del cedimento non transitava alcuna vettura e non si registrano feriti né coinvolti.

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