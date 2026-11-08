Scuola, a Campagna il nuovo corso Made in Italy Arredo Legno per adulti

Nuove opportunità professionali e formative per il territorio salernitano nell’ambito della pianificazione scolastica regionale. Nei giorni scorsi la Regione Campania ha ufficializzato il nuovo piano di dimensionamento per l’anno scolastico 2027/2028, introducendo diverse novità operative nella provincia di Salerno. Tra le principali figure l’attivazione, presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “T. Confalonieri” di Campagna, del percorso di istruzione di secondo livello “Industria e Artigianato per il Made in Italy – Arredo Legno”.

Il corso serale e per adulti è rivolto a tutti coloro che hanno compiuto 16 anni e hanno abbandonato il percorso scolastico prima di aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore.

Formazione e tecnologie avanzate: unicità nel Salernitano

L’indirizzo rappresenta l’unica offerta formativa di questo tipo in tutta la provincia di Salerno e la seconda sull’intero territorio della Campania. Si tratta di un sensibile ampliamento dell’offerta didattica locale, orientato a sviluppare competenze professionali chiave nel settore della valorizzazione dell’artigianato e delle attività produttive legate alla lavorazione del legno e dell’arredamento.

Il programma di studi non si limiterà alle tecniche tradizionali, ma integrerà ambiti fondamentali quali il design, la progettazione con i più avanzati sistemi CAD/CAM e le lavorazioni industriali automatizzate mediante centri di controllo numerico (CNC).

Sinergia istituzionale per il rilancio dell’occupazione

L’attivazione del percorso punta a favorire la formazione permanente, l’acquisizione di nuove competenze e la riqualificazione professionale degli adulti, rafforzando in modo diretto il legame tra l’istruzione e il tessuto produttivo locale.

Come sottolineato dalle istituzioni comunali, il raggiungimento di questo traguardo è stato possibile grazie alla sinergia tra il Comune di Campagna, la Regione Campania, la Provincia di Salerno e l’IIS “T. Confalonieri”, che hanno cooperato ciascuno nell’ambito delle proprie competenze per ampliare l’offerta formativa e generare nuove opportunità di sviluppo per la comunità.