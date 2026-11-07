Borghi del Cilento in autunno: Futani, Novi Velia, Roccadaspide e altri

L’autunno è la stagione ideale per i borghi dell’entroterra del Cilento: meno traffico, i colori del bosco e le sagre dedicate ai prodotti della terra, a cominciare dalle castagne. Ecco sei mete da mettere in programma, con quello che le rende speciali.

Futani

Nel cuore del Cilento, il borgo ospita ogni autunno la Festa della Castagna, che nel 2026 è arrivata alla 17ª edizione, nel centro urbano e attorno a Piazza Monsignor Scaniello. Il programma comprende percorsi gastronomici, una camminata fitness “in silent”, esibizioni di karate e laboratori di danza popolare, sapone artigianale e apicoltura, con stand di caldarroste, piatti della tradizione cilentana e mercatini di artigianato.

Novi Velia e il Monte Gelbison

Novi Velia ha origini medievali e antiche radici: fu un importante centro feudale sotto i Longobardi, signoria sotto i Normanni e a lungo sede baronale, con il monastero dei Padri Celestini, ed è stata residenza vescovile fino al 1872. Conserva antichi palazzi, molte chiese e una torre quadrata. Sopra il paese si alza il Monte Gelbison, 1.705 metri, con in vetta il santuario della Madonna del Sacro Monte, meta di pellegrinaggi dal Trecento: da qui lo sguardo spazia sul Cilento, sul Vallo di Diano e sul golfo di Salerno. In autunno il paese ospita “La Mburnata”, in Piazza Cafasso, promossa dall’associazione Modalità ON, con ricette tipiche, musica dal vivo e giochi per bambini.

Roccadaspide, la patria del marrone

Qui nasce il Marrone di Roccadaspide IGP, la castagna più famosa del Cilento. La Festa della Castagna si è tenuta dal 30 ottobre al 1° novembre 2026, con stand gastronomici dove la castagna è protagonista insieme ai piatti tipici e ai vini locali.

San Rufo, nel Vallo di Diano

Il paese organizza la Festa della Castagna, giunta quest’anno alla 23ª edizione, con percorsi del gusto nel centro storico e musica popolare.

Silla di Sassano

Frazione di Sassano, nel Vallo di Diano, è la sede di “Due castagne e un bicchiere di vino”, un weekend di degustazioni di vino locale e caldarroste.

Castellabate

Il borgo di Castellabate è noto anche come ambientazione del film “Benvenuti al Sud” e ha un centro storico con il Castello dell’Abate. A poca distanza, circa 13 chilometri da Agropoli, c’è la frazione di mare di Santa Maria di Castellabate, con un piccolo porto.

Consigli per la visita

Le sagre cambiano data ogni anno: verifica il programma sul sito del Comune o sulla pagina dell’organizzatore.

Nei borghi di montagna controlla meteo e strade prima di partire.

Per le sagre parti presto, soprattutto se vuoi parcheggiare vicino al centro.

Per approfondire: le guide ai prodotti tipici del Cilento, a Cosa vedere ad Agropoli e a come arrivare nel Cilento.