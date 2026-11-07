Escursioni d’autunno nel Cilento: 7 sentieri tra foliage, faggete e mare

L’autunno è la stagione migliore per camminare nel Cilento: temperature miti, sentieri liberi e boschi che si accendono di giallo, rosso e ruggine. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è uno dei più grandi d’Italia e offre percorsi per tutti, dalla passeggiata in famiglia al trekking impegnativo. Ecco sette itinerari da fare tra ottobre e novembre.

1. Monte Cervati, la vetta della Campania

Con i suoi quasi 1.900 metri è la cima più alta della regione. In autunno le faggete che salgono verso la vetta offrono il foliage più spettacolare del Cilento. Percorso impegnativo, da affrontare con buon allenamento.

2. Le faggete degli Alburni

Gli Alburni, le “Dolomiti del Sud”, sono un altopiano carsico ricoperto di faggi secolari. I sentieri attorno a Sant’Angelo a Fasanella e Petina attraversano boschi dorati e radure con vista sulla valle.

3. Gole del Calore

Tra Felitto e Magliano Vetere, il fiume Calore scorre in un canyon di roccia. Il sentiero lungo il fiume, con il ponte medievale di Felitto, è facile e adatto anche alle famiglie.

4. Monte Gelbison e il Santuario

Il sentiero verso il Santuario della Madonna del Sacro Monte attraversa castagneti e faggete. In cima, la vista spazia dal mare alle montagne del Vallo di Diano.

5. Monte Stella

Il monte sacro del Cilento costiero, sopra Castellabate e Agropoli. Dalla cima, nelle giornate limpide, si vedono Capri e la Costiera Amalfitana.

6. Sentiero degli Infreschi

Da Marina di Camerota fino alla Baia degli Infreschi, tra macchia mediterranea e torri costiere. In autunno, senza la calura estiva, è un’esperienza perfetta.

7. Il Sentiero del Mingardo

Un percorso lungo il fiume Mingardo, tra gole, mulini e vegetazione rigogliosa, ideale per chi ama acqua e natura.

Consigli per le escursioni in autunno

Parti presto: in autunno le giornate sono più corte.

Vesti a strati e porta una giacca antivento.

Scarpe da trekking con suola scolpita: foglie e terreno bagnato sono scivolosi.

Controlla meteo e stato dei sentieri prima di partire.

Per i percorsi più lunghi affidati a una guida del Parco.

Domande frequenti

Quando c’è il foliage nel Cilento? Da metà ottobre a metà novembre, con il picco nelle faggete d’alta quota.

Qual è il sentiero più facile? Le Gole del Calore, adatte anche ai bambini.

Serve una guida? Non per i sentieri facili, ma è consigliata per Cervati e Alburni.