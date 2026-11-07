Cilento

Olio nuovo del Cilento: raccolta delle olive, frantoi e cultivar da conoscere

È tempo di olio nuovo nel Cilento: come si raccolgono le olive, cosa succede al frantoio, la Pisciottana e l'olio Cilento Dop. Guida d'autunno.

Di:
Luisa Monaco
Olive
2 min di lettura

Tra ottobre e dicembre il Cilento celebra il suo rito d’autunno più antico: la raccolta delle olive e la spremitura dell’olio nuovo. Gli uliveti coprono colline e terrazzamenti dalla costa all’entroterra, e in questi mesi i frantoi lavorano giorno e notte. È il momento migliore per assaggiare l’olio appena franto, verde e pungente.

Quando si raccolgono le olive nel Cilento

La raccolta inizia di solito a ottobre nelle zone più calde e prosegue fino a dicembre. Le reti stese sotto gli alberi, gli abbacchiatori e le cassette sono il paesaggio tipico di queste settimane, spesso con intere famiglie al lavoro.

La Pisciottana, l’olivo monumentale del Cilento

La Pisciottana è la cultivar simbolo della costa, diffusa soprattutto intorno a Pisciotta. Gli alberi, spesso secolari, raggiungono dimensioni imponenti e resistono a vento e salsedine. Accanto a lei crescono Rotondella, Frantoio, Salella e Ogliarola.

L’olio Cilento Dop

L’olio extravergine Cilento Dop nasce da queste varietà coltivate nell’area tutelata. Ha un fruttato da leggero a medio, con note di erba, carciofo e mandorla e un finale amaro e piccante equilibrato.

Cosa succede al frantoio

  1. Le olive vengono defogliate e lavate.
  2. Si frangono per ottenere la pasta.
  3. La gramolatura mescola la pasta per liberare l’olio.
  4. Il decanter separa l’olio dall’acqua e dalla sansa.

Per un olio di qualità è decisivo frangere le olive entro poche ore dalla raccolta.

Come assaggiare l’olio nuovo

Il modo migliore è il più semplice: una fetta di pane casereccio abbrustolito, olio nuovo e un pizzico di sale. Molti frantoi del Cilento aprono le porte ai visitatori per assaggi e vendita diretta durante la stagione.

L’olio e la dieta mediterranea

Il Cilento è la terra dove Ancel Keys studiò la dieta mediterranea, e l’olio extravergine ne è il cuore. Non a caso la dieta mediterranea è Patrimonio immateriale UNESCO dal 2010.

Domande frequenti

Perché l’olio nuovo pizzica in gola? Per i polifenoli, sostanze antiossidanti abbondanti nell’olio appena franto.

Quanto dura l’olio nuovo? Conservato al buio e al fresco, mantiene le sue qualità per 12-18 mesi.

Dove comprare olio del Cilento? Direttamente nei frantoi e nelle aziende agricole del territorio.

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