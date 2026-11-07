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Palinuro cosa vedere: grotte, spiagge e sentieri della perla del Cilento

Grotta Azzurra, Arco Naturale, Buondormire e il faro di Capo Palinuro: cosa vedere a Palinuro, il giro in barca delle grotte e i consigli utili

Di:
Ernesto Rocco
Palinuro
3 min di lettura

A Palinuro si viene per il mare: il giro in barca delle grotte di Capo Palinuro è l’esperienza da non perdere, seguito dalle spiagge dell’Arco Naturale e del Buondormire. Frazione del comune di Centola, Palinuro deve il nome al nocchiero di Enea che, secondo Virgilio, cadde in mare proprio davanti a questo promontorio. Oggi è una delle località più note del Cilento.

Il giro in barca delle grotte

Dal porto partono ogni giorno, in stagione, le escursioni lungo la costa di Capo Palinuro. Le tappe principali:

  • Grotta Azzurra: la più famosa, dove la luce filtrata dall’acqua accende riflessi blu intensi.
  • Grotta d’Argento: chiamata così per i riflessi metallici delle pareti.
  • Grotta dei Monaci: le stalagmiti ricordano figure di frati in preghiera.
  • Grotta delle Ossa: custodisce resti fossili incastonati nella roccia.
  • Cala del Buondormire: sosta per il bagno in una caletta raggiungibile solo via mare.

Il giro dura in genere da una a tre ore. Meglio prenotare la mattina, quando il mare è più calmo.

L’Arco Naturale

Un grande arco di roccia scolpito dall’erosione, alla foce del Mingardo. La spiaggia ai suoi piedi è tra le più fotografate del Cilento.

Capo Palinuro e il faro

Un sentiero porta verso il faro, sulla punta del promontorio. La vista spazia dalla costa di Camerota fino a Pisciotta.

Il sentiero della Primula

Sul promontorio cresce la Primula palinuri, fiore raro e simbolo del Parco Nazionale del Cilento. Il sentiero che ne porta il nome attraversa la macchia con affacci spettacolari sul mare.

Le spiagge di Palinuro

  • Spiaggia delle Saline: lunga e sabbiosa, a nord del paese.
  • Spiaggia del Porto: comoda, vicina al centro.
  • Baia della Molpa: ampia, sotto i ruderi del castello medievale.
  • Spiaggia dell’Arco Naturale: sabbia fine e scenario unico.

L’Antiquarium e il paese

L’Antiquarium raccoglie i reperti delle necropoli antiche del territorio. La sera il centro si anima intorno alla piazza e al lungomare, tra ristoranti di pesce e locali.

Dintorni

A pochi chilometri ci sono Marina di Camerota con la Baia degli Infreschi, il borgo di Centola e Pisciotta, con i suoi uliveti e le alici di menaica.

Domande frequenti

Quanto costa il giro delle grotte a Palinuro? Dipende da durata e tipo di barca; conviene confrontare le offerte al porto.

Qual è il periodo migliore per andare a Palinuro? Giugno e settembre: mare caldo, barche disponibili e meno folla.

Palinuro è adatta alle famiglie? Sì: le spiagge sabbiose delle Saline e della Molpa sono ideali per i bambini.

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