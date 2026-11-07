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Castagne nel Cilento: il Marrone di Roccadaspide IGP e i borghi da visitare in autunno

Dal Marrone di Roccadaspide IGP alle sagre d'autunno: dove trovare le castagne nel Cilento, come si raccolgono e le ricette della tradizione.

Di:
Luisa Monaco
Castagne nel Cilento: il Marrone di Roccadaspide IGP e i borghi da visitare in autunno
2 min di lettura

In autunno il Cilento interno cambia colore e profumo: tra ottobre e novembre i castagneti di Roccadaspide, degli Alburni e del Gelbison regalano uno dei prodotti simbolo del territorio. Il frutto più noto è il Marrone di Roccadaspide, riconosciuto IGP, ma tutta la fascia collinare e montana del Parco vive da secoli di castagno.

Il Marrone di Roccadaspide IGP

Il Marrone di Roccadaspide si riconosce per la buccia sottile, il colore bruno chiaro con striature e la polpa dolce e compatta. Si coltiva in decine di comuni tra Alburni, Calore e Cilento interno. È perfetto per caldarroste, marron glacé, castagne sciroppate e farina.

Quando si raccolgono le castagne nel Cilento

La raccolta va da fine settembre a novembre, con il picco a ottobre. In molte famiglie si raccoglie ancora a mano, con il rastrello e le ceste, come una volta.

Le castagne nella tradizione contadina

Per secoli la castagna è stata il “pane dei poveri” delle montagne cilentane. Si essiccavano nei metati, piccoli locali con il fuoco acceso sotto un graticcio, per conservarle tutto l’inverno. Con la farina si preparavano pane, polente e dolci.

Le sagre della castagna

Ottobre e novembre sono i mesi delle feste dedicate alla castagna nei borghi dell’entroterra, da Roccadaspide agli Alburni fino al Vallo di Diano. Caldarroste, vino nuovo e musica popolare animano le piazze. Le date cambiano ogni anno: conviene consultare i calendari dei Comuni e delle Pro Loco.

Ricette tipiche con le castagne

  • Caldarroste cotte nella padella bucata sul fuoco.
  • Zuppa di castagne e fagioli, piatto povero e sostanzioso.
  • Castagne del prete, essiccate e poi reidratate nel vino.
  • Dolci con farina di castagne, come i biscotti e le torte della tradizione.

Dove vedere i castagneti

I boschi più belli si trovano intorno a Roccadaspide, sugli Alburni, verso il Monte Gelbison e nel Vallo di Diano. Un’escursione d’autunno in questi castagneti è anche l’occasione per ammirare il foliage.

Domande frequenti

Dove si trovano le castagne migliori del Cilento? Nell’area di Roccadaspide, patria del Marrone IGP, e sugli Alburni.

Si possono raccogliere castagne nei boschi? Solo dove consentito: molti castagneti sono privati e coltivati.

Che differenza c’è tra castagna e marrone? Il marrone è più grande, dolce e con buccia più sottile; di solito c’è un solo frutto per riccio.

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