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Defibrillatore alla Cittadella giudiziaria di Salerno in memoria dell’avvocato Pino Paladino

Installato un dispositivo salvavita alla Cittadella giudiziaria di Salerno per ricordare l'avvocato Pino Paladino. Inaugurazione l'11 novembre

Di:
Erminio Cioffi
Tribunale di Salerno
2 min di lettura

Un gesto concreto per salvaguardare la vita delle persone, ma anche un modo per mantenere vivo il ricordo di un uomo che, pur di salvare gli altri, non esitò a mettere a rischio la propria esistenza.

Alla Cittadella giudiziaria di Salerno è stato installato un defibrillatore in memoria dell’avvocato Pino Paladino, originario di Sala Consilina, scomparso tragicamente nell’estate del 2013 dopo aver tratto in salvo alcuni ragazzi in difficoltà nelle acque di Palinuro.

La donazione delle associazioni alla Cittadella giudiziaria di Salerno

Il dispositivo salvavita è stato donato dall’Associazione Giovane Avvocatura Salernitana insieme all’associazione Paolo Masullo Odv. Un’iniziativa che unisce solidarietà, prevenzione e riconoscenza, mettendo a disposizione di avvocati, personale e cittadini che frequentano quotidianamente la struttura uno strumento fondamentale in caso di emergenza cardiaca.

La cerimonia di inaugurazione si terrà mercoledì 11 novembre, alle ore 13, al terzo piano dell’Edificio B.

L’eredità morale dell’avvocato Pino Paladino

L’iniziativa assume un valore che va ben oltre la semplice installazione di un apparecchio sanitario. Quel defibrillatore rappresenterà ogni giorno una testimonianza concreta del coraggio e dell’altruismo di Pino Paladino, un professionista che ha lasciato un segno profondo con il suo gesto di straordinaria generosità.

A distanza di oltre tredici anni, il suo sacrificio continua così a trasformarsi in un messaggio di vita: ricordare chi ha dato tutto per salvare gli altri significa anche impegnarsi affinché altre vite possano essere salvate.

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