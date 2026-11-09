UIL FP Salerno chiede trasparenza su personale e contratti nel DEA Eboli-Battipaglia

La UIL FP Salerno ha inoltrato una richiesta formale alla Direzione del DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide e ai vertici dell’ASL Salerno per ottenere l’accesso a documentazione dettagliata e informazioni ufficiali riguardanti il personale in servizio presso le Direzioni Sanitarie degli ospedali “Maria SS.ma Addolorata” di Eboli e “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia. L’iniziativa nasce a seguito di numerose segnalazioni e richieste di verifica giunte al sindacato in merito all’organizzazione delle attività e all’effettivo impiego delle risorse umane all’interno dei due presidi ospedalieri.

I dettagli della verifica richiesta dalla UIL FP Salerno

Nel documento inoltrato all’azienda sanitaria, l’organizzazione sindacale chiede di conoscere nello specifico:

Il personale assegnato o utilizzato a qualsiasi titolo presso le Direzioni dei due presidi;

I profili professionali, gli incarichi ricoperti e le strutture di provenienza dei lavoratori;

Le attività concretamente svolte, i compiti affidati e le relative responsabilità attribuite;

I provvedimenti organizzativi che disciplinano l’assegnazione delle mansioni e delle funzioni;

La dotazione organica prevista a monte a fronte del personale effettivamente impiegato;

L’eventuale utilizzo presso le Direzioni di dipendenti che risultano formalmente assegnati ad altre strutture aziendali;

I compiti assegnati al personale delle ditte esterne che presta servizio all’interno delle medesime Direzioni.

Le ragioni del sindacato e la posizione di Vito Sparano

L’obiettivo primario dell’azione sindacale riguarda il rispetto dei diritti dei lavoratori e l’efficienza dei servizi sanitari territoriali.

Vito Sparano, rappresentante della UIL FP Salerno, dichiara: «L’intento è verificare la corretta organizzazione del lavoro, il rispetto dei profili professionali, l’equa distribuzione dei carichi lavorativi e la coerenza tra le funzioni effettivamente svolte e gli incarichi formalmente attribuiti nell’ambito dell’organizzazione delle Direzioni dei Presidi ospedalieri di Eboli e Battipaglia. Ciò affinché ogni risorsa professionale venga impiegata secondo criteri di correttezza, trasparenza e valorizzazione delle competenze. La conoscenza degli assetti organizzativi rappresenta un presupposto fondamentale per tutelare i lavoratori e garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini».

Sollecitata la riscontro della Direzione Sanitaria

La sigla sindacale auspica che il Direttore Sanitario, Alessandra Piro, prenda atto in tempi brevi delle richieste avanzate e fornisca la documentazione richiesta entro i termini stabiliti dalla legge. Un riscontro tempestivo consentirà di mantenere un clima lavorativo sereno, evitando il raffreddamento dei rapporti e garantendo il regolare prosseguimento delle relazioni sindacali.