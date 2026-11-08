Agropoli, Egidio Pirozzi sarà il nuovo allenatore: ritorno in panchina dopo Squillante

È Egidio Pirozzi il nome scelto per la panchina dell’Unione Sportiva Agropoli 1921. Il tecnico ebolitano, salvo colpi di scena, prenderà il posto di Luigi Squillante, esonerato una settimana fa dopo il pareggio interno con la Poseidon. La firma dovrebbe arrivare nelle prossime ore, quando la società formalizzerà l’ingaggio.
Un ritorno dopo la parentesi in Serie D
Per Pirozzi si tratta di un ritorno. Il tecnico ha già guidato i delfini in Serie D nella stagione 2013/2014, un’annata chiusa con la finale play off per l’accesso alla Serie C. L’anno successivo, però, il rapporto si interruppe con l’esonero: al suo posto arrivò Pino Rigoli.
L’obiettivo: riportare l’Agropoli ai vertici
Oggi Pirozzi ritrova un Agropoli in Promozione, ma con ambizioni chiare: tornare a lottare per le posizioni di vertice. Il compito non si annuncia semplice. La squadra paga infatti 7 punti di distacco dalla capolista, un margine che impone al nuovo allenatore di incidere fin da subito per rimettere i biancoazzurri in corsa.
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