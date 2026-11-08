Furto in appartamento a Battipaglia: svaligiata abitazione nel rione Sant’Anna

Un nuovo colpo nelle abitazioni riaccende l’allarme sicurezza a Battipaglia. Nella serata di venerdì, un gruppo di malviventi si è introdotto all’interno di un appartamento situato nel rione Sant’Anna, riuscendo a sottrarre denaro contante e diversi oggetti di valore prima di far perdere le proprie tracce.

La dinamica del colpo e il bottino asportato

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sono riusciti a penetrare nell’immobile e a muoversi all’interno dei locali senza sollevare sospetti. Una volta guadagnato l’accesso, i ladri hanno passato al setaccio le diverse stanze, rovistando accuratamente tra mobili e cassetti per individuare preziosi e contanti. Dopo aver accumulato il bottino, si sono allontanati rapidamente dall’area.

Indagini in corso e quantificazione dei danni

È tuttora in fase di esatta quantificazione l’ammontare del danno economico subito dai proprietari dell’abitazione. Restano da chiarire con precisione le modalità d’accesso utilizzate dai malviventi per mettere a segno l’intrusione. Gli elementi raccolti sono ora al vaglio per tentare di risalire all’identità dei responsabili.

Cresce la preoccupazione tra i residenti del quartiere

L’episodio ha generato profonda inquietudine tra gli abitanti del rione Sant’Anna. Il colpo riporta al centro del dibattito cittadino la piaga dei furti in appartamento, alimentando il senso di insicurezza tra le famiglie della zona ed evidenziando la necessità di un costante presidio del territorio.