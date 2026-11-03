Agropoli, esonerato il tecnico Squillante: panchina ad Alfonso Liguori

L’Unione Sportiva Agropoli ha interrotto ufficialmente il rapporto professionale con l’allenatore della prima squadra, Luigi Squillante. La decisione della dirigenza è arrivata in seguito a un periodo di flessione sul piano dei risultati, culminato con il deludente pareggio casalingo per 1-1 contro la Poseidon e preceduto dalla sconfitta incassata sul campo dell’Atletico Pagani.

Il comunicato ufficiale e la gestione ad interim

La società dei delfini ha formalizzato la propria decisione attraverso una nota inviata alla stampa e diffusa sui canali ufficiali, con cui ha espresso il proprio ringraziamento al tecnico per il lavoro svolto e indicato la soluzione immediata per la ripresa degli allenamenti.

“L’Unione Sportiva Agropoli rende noto che Luigi Squillante non ricopre più l’incarico di allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortuna per il prosieguo della sua carriera. Al contempo la società comunica che a dirigere l’allenamento odierno sarà l’allenatore in seconda Alfonso Liguori”.

Le ragioni della svolta in panchina

A risultare fatale per l’ormai ex allenatore biancazzurro è stato il mezzo passo falso interno nell’ultimo turno di campionato contro la Poseidon. Un punto che non è servito a cancellare la prestazione negativa della gara precedente, quando l’Agropoli si era dovuta arrendere all’Atletico Pagani.

Con l’obiettivo di dare un segnale all’ambiente e ritrovare continuità di prestazioni, la dirigenza ha scelto di intervenire tempestivamente. La conduzione del gruppo è stata affidata ad interim all’allenatore in seconda Alfonso Liguori, chiamato a guidare la squadra nelle sedute d’allenamento in attesa che la società individui il profilo idoneo a rilevare la guida tecnica per il prosieguo della stagione.