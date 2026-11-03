Calcio

Agropoli, esonerato il tecnico Squillante: panchina ad Alfonso Liguori

L'US Agropoli interrompe il rapporto con il tecnico Luigi Squillante dopo i recenti passi falsi. Allenamenti affidati al vice Alfonso Liguori.

Di:
Ernesto Rocco
Agropoli, esonerato il tecnico Squillante: panchina ad Alfonso Liguori

L’Unione Sportiva Agropoli ha interrotto ufficialmente il rapporto professionale con l’allenatore della prima squadra, Luigi Squillante. La decisione della dirigenza è arrivata in seguito a un periodo di flessione sul piano dei risultati, culminato con il deludente pareggio casalingo per 1-1 contro la Poseidon e preceduto dalla sconfitta incassata sul campo dell’Atletico Pagani.

Il comunicato ufficiale e la gestione ad interim

La società dei delfini ha formalizzato la propria decisione attraverso una nota inviata alla stampa e diffusa sui canali ufficiali, con cui ha espresso il proprio ringraziamento al tecnico per il lavoro svolto e indicato la soluzione immediata per la ripresa degli allenamenti.

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“L’Unione Sportiva Agropoli rende noto che Luigi Squillante non ricopre più l’incarico di allenatore della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortuna per il prosieguo della sua carriera. Al contempo la società comunica che a dirigere l’allenamento odierno sarà l’allenatore in seconda Alfonso Liguori”.

Le ragioni della svolta in panchina

A risultare fatale per l’ormai ex allenatore biancazzurro è stato il mezzo passo falso interno nell’ultimo turno di campionato contro la Poseidon. Un punto che non è servito a cancellare la prestazione negativa della gara precedente, quando l’Agropoli si era dovuta arrendere all’Atletico Pagani.

Con l’obiettivo di dare un segnale all’ambiente e ritrovare continuità di prestazioni, la dirigenza ha scelto di intervenire tempestivamente. La conduzione del gruppo è stata affidata ad interim all’allenatore in seconda Alfonso Liguori, chiamato a guidare la squadra nelle sedute d’allenamento in attesa che la società individui il profilo idoneo a rilevare la guida tecnica per il prosieguo della stagione.

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