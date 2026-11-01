L’Agropoli frena ancora: con la Poseidon è 1-1, altro boccone amaro per i delfini

Altra battuta d’arresto per l’Agropoli, che nel derby contro la Poseidon non riesce ad andare oltre il pareggio per 1-1. Una gara combattuta, caratterizzata da occasioni da entrambe le parti, che lascia ai delfini il rammarico per non essere riusciti a conquistare l’intera posta in palio.

Primo Tempo: Agropoli avanti con Fernandez

L’Agropoli parte subito forte e nei primi minuti prova a rendersi pericolosa con Capozzoli, il cui tiro viene però bloccato senza difficoltà dal portiere avversario.La Poseidon risponde al 5’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo: la deviazione di Colley sul primo palo sfiora il gol, facendo correre un brivido alla difesa agropolese.

Al 15’ è ancora Capozzoli a mettersi in evidenza con un preciso traversone rasoterra che attraversa tutta l’area di rigore senza trovare, però, una deviazione vincente. Un minuto più tardi, al 16’, Aquino approfitta di un errore difensivo dell’Agropoli, ma davanti a Trezza si lascia ipnotizzare dall’estremo difensore, che evita il vantaggio ospite.

Al 41’ arriva il momento decisivo della prima frazione. Di Filippo, subentrato all’infortunato Capozzoli, si rende protagonista di una bella percussione in area e calcia a botta sicura, colpendo il palo. Sulla ribattuta il più rapido è Fernandez, che deposita in rete e porta l’Agropoli sull’1-0. Prima dell’intervallo, un altro problema fisico costringe i delfini a effettuare una sostituzione: Pandolfi lascia il campo, al suo posto entra Santoro. Si va così al riposo con l’Agropoli in vantaggio.

Secondo Tempo: La reazione della Poseidon e il pari definitivo

Nella ripresa la Poseidon rientra in campo con determinazione e al 10’ trova la rete del pareggio. Bella iniziativa di Buonocore, che pennella un assist perfetto per Casillo: il colpo di testa di quest’ultimo non lascia scampo a Trezza e vale l’1-1.

L’Agropoli prova a reagire e al 29’ si rende pericolosa con una punizione di Tedesco, che termina sull’esterno della rete.Al 37’ i padroni di casa trovano anche la via del gol con Tedesco, ma la rete viene annullata per una posizione di fuorigioco.

Nel finale i delfini tentano il tutto per tutto. Nei minuti di recupero Santoro sfiora il vantaggio con un colpo di testa che termina di poco alto.L’ultima occasione della gara capita sui piedi di Tedesco, che prova a trovare la rete proprio allo scadere, ma Lebano si oppone con un intervento decisivo, negando all’Agropoli la gioia del gol.

Dopo una battaglia intensa fino all’ultimo secondo, il derby termina sull’1-1. Per l’Agropoli arriva un altro risultato che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per le opportunità sprecate nel finale e per la mancata vittoria che avrebbe dato una svolta decisiva alla stagione.