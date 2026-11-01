Serie D: la Gelbison agguanta il pareggio contro l’Atletico Lodigiani

Allo stadio Morra di Vallo della Lucania la Gelbison agguanta il pari nel finale di gara contro l’Atletico Lodigiani e per poco non la ribalta. Dopo un primo tempo giocato alla pari con anche due occasioni per i rossoblù con De Martino e Viscomi, i cilentani subiscono la rete ad inizio ripresa con Paolella, poi gli uomini di Mister Infantino riescono a recuperare lo svantaggio con Kosovan solo all’ 85esimo.

Un punto portato a casa dalla Gelbison, in una gara che non si era messa bene per i padroni di casa.

La partita

Mister Infantino schiera dal 1′ minuto Grillo in porta, Viscomi, Del Miglio e De Luca in difesa, in mezzo al campo Kosovan, De Martino, Santoro e Zona, in avanti Balla, Simeri e Lagzir. Diversi infortunati nella Gelbison, subito in campo i neo acquisti Del Miglio e De Luca. Gelbison parte bene, al 4′ primo calcio d’angolo per i rossoblù, palla in mezzo il portiere allontana con i pugni, sfera che finisce a Santoro che prova una conclusione da lontano.

Al 12′ De Martino ruba un buon pallone a metà campo, tiene palla fino al limite dell’area di rigore dove prova la conclusione che termina di poco al lato della porta avversaria. Al 20′ tiro in porta degli ospiti con De Angelis lento e fuori dallo specchio della porta di Grillo. Al 22′ ci prova anche Besmir Balla della Gelbison da lontano, senza impensierire la difesa avversaria. Al 25′ ‘ calcio di punizione per l’Atletico Lodigiani che prova il tiro dalla distanza con Biagetti, conclusione che finisce fuori.

Al 33esimo occasione su calcio di punizione per il Lodigiani, palla in mezzo colpita di testa che termina fuori. Occasione importante per la Gelbison al 36esimo, arriva sugli sviluppi di calcio d’angolo, Viscomi non centra la porta, subito dopo tiro di Pulcini che trova un attento Grillo. Dopo un minuto di recupero finisce il primo tempo.

La ripresa

Al secondo minuto del secondo tempo arriva la rete della dell’Atletico Lodigiani, pallone a Paolella che con un tiro in diagonale batte Grillo e porta in vantaggio i suoi. Al 10′ calcio di punizione per la Gelbison, Kosovan prova la conclusione respinta dal portiere in fallo laterale. Tiro debole di Piazza al 20esimo st. che finisce tra le mani del portiere avversario, poco dopo tiro anche di Lagzir che non impensierisce l’estremo difensore della formazione laziale.

Al 26′ Atletico Lodigiani che aveva raddoppiato con un gol di testa ma tutto fermo per fuorigioco. Alla mezz’ora altra indecisione della difesa rossoblù e occasione per gli ospiti. Al 35esimo st. tiro su calcio di punizione per il Lodigiani che finisce fuori. Al 38′ st. cross di Kosovan su punizione, stacca Simeri ma la palla finisce al lato della porta. Al 40′ st. arriva il gol della Gelbison con Kosovan che agguanta il pareggio.

Subito dopo Gelbison ancora in avanti, Simeri la mette dentro ma tutto fermo per fuorigioco. Al 44esimo ci prova anche Dick ma la palla termina fuori, subito dopo doppia occasione con Uliano e Piazza. Dopo 4 di recupero finisce la gara.