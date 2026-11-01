Serie D: Ebolitana sconfitta a Brindisi, 2 a 0 per i padroni di casa

Sconfitta per due a zero per l’Ebolitana di mister Pezzella, contro i padroni di casa del Brindisi, alla sesta vittoria consecutiva senza subire reti. Decidono la gara Barbero e De Angelis.
La partita
Il match inizia in sordina, le due squadre si studiano. Prima chance per Paudice al nono: l’attaccante controlla in area e prova la conclusione che termina, alta sulla traversa. Super parata in tuffo con la mano aperta di Giardino al tredicesimo, su conclusione superba, dal limite dell’ area di Bonavita. Applausi per entrambi.
Replica il Brindisi al venticinquesimo: Carretta per Barbero che tutto solo entra in area e mette a lato, con Esposito in uscita. Vantaggio del Brindisi al 36 esimo: angolo di Carretta, svetta Barbero di testa che mette alle spalle di Esposito. Altra occasione per Carretta al 43 esimo, tiro a giro di pochissimo a lato. Dopo tre minuti di recupero, squadre negli spogliatoi.
Il secondo tempo
Prima occasione per l’Ebolitana nel secondo tempo, al dodicesimo: stoccata dal limite dell’area di Ndiaye alta sulla traversa. Ventuno di gioco, Paudice supera due avversari entra in area e viene fermato al momento del tiro da Paladini. Buona conclusione al volo di Bolò, dopo ventinove minuti, para Giardino in due tempi. Raddoppio del Brindisi al 32 esimo, su angolo di Carretta, tocca in area piccola di testa, De Angelis, che realizza il due a zero.
Quattro minuti dopo D’Antona sfiora la terza rete, bravissimo il portiere Esposito a deviare in angolo. Dopo quattro minuti di extra time, finisce la gara con la vittoria del Brindisi.