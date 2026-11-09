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Operazione anticontraffazione nel Cilento: encomio solenne agli agenti della Polizia Municipale di Agropoli

La Giunta di Agropoli approva l'encomio solenne per gli agenti Francesco e Gennaro Accarino: fermato un traffico di merce contraffatta per le spiagge del Cilento.

Di:
Antonio Pagano
Polizia Municipale Agropoli
2 min di lettura

Un segno tangibile di apprezzamento e riconoscimento al personale della Polizia Municipale di Agropoli per l’importante servizio prestato a tutela della comunità. La Giunta municipale, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato la delibera per il conferimento di un encomio solenne agli agenti Francesco Accarino e Gennaro Accarino, appartenenti al Corpo di Polizia Municipale del Comune cilentano, in relazione a un’operazione di servizio condotta il 26 agosto 2026.

Il sequestro e la denuncia per merce contraffatta

L’intervento ha visto i due agenti protagonisti di un’operazione di Polizia culminata con la denuncia a piede libero di tre individui. Ai soggetti è stato contestato il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con marchi falsi, ai sensi dell’articolo 474 del Codice Penale. Nel corso delle attività sono state sottoposte a sequestro sia l’automobile utilizzata dai sospetti sia l’intera merce contraffatta, destinata ad alimentare il mercato illegale lungo le spiagge del Cilento.

Il plauso dell’Amministrazione e del Comandante Cauceglia

Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, Maggiore Sergio Cauceglia, ha dettagliato gli avvenimenti nella relazione inviata all’Amministrazione comunale. Il Comandante ha evidenziato l’elevato acume investigativo, lo spirito di iniziativa e la spiccata professionalità dimostrati dagli agenti, doti peraltro confermate e riconosciute anche in sede giudiziaria.

Valutazioni pienamente condivise dalla Giunta Mutalipassi, che ha promosso il provvedimento volto a valorizzare la dedizione e l’impegno costante del personale nell’ambito della sicurezza pubblica e del contrasto all’abusivismo commerciale.

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