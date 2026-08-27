Agropoli, merci contraffatte sulla Statale 18: tre denunce e sequestro

Un importante intervento di contrasto all’illegalità e al commercio abusivo è stato portato a termine lungo la Cilentana nel territorio comunale di Agropoli. Gli agenti della Polizia locale, impegnati in un servizio ordinario di pattugliamento e controllo stradale, hanno fermato un veicolo privo della copertura assicurativa obbligatoria, scoprendo al suo interno un ingente carico di merce contraffatta pronto per essere immesso sul mercato.

Il controllo sulla Statale 18 e le denunce

L’operazione, condotta dal personale della Polizia municipale sotto la direzione del comandante, maggiore Maurizio Cauceglia, si è svolta durante il pomeriggio. I vigili hanno intercettato la vettura diretta verso sud con a bordo tre giovani di nazionalità senegalese, tutti residenti a Napoli.

A seguito dei riscontri sui documenti di circolazione, è emersa la totale mancanza dell’assicurazione Rca, condizione che ha fatto scattare immediatamente il sequestro amministrativo del mezzo. Le verifiche approfondite condotte all’interno dell’abitacolo e del bagagliaio hanno poi permesso di rinvenire numerosi articoli che riproducevano fedelmente loghi e modelli di rinomate griffe dell’alta moda.

I tre occupanti sono stati identificati e deferiti all’autorità giudiziaria a piede libero. A loro carico è stata contestata la violazione dell’articolo 474 del Codice Penale, relativo all’introduzione nello Stato e al commercio di prodotti con marchi o segni distintivi falsi.

Il valore del carico e la tutela del territorio

La merce recante marchi contraffatti è stata sottoposta a sequestro penale. Secondo le prime stime effettuate dagli organi inquirenti, il valore commerciale dei beni sottratti al circuito illegale si aggira intorno ai cinquemila euro.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività ad ampio raggio condotte dal comando cilentano per garantire la sicurezza stradale, la legalità economica e la protezione dei consumatori. L’attività di contrasto al commercio abusivo e alla vendita di merce contraffatta resta incessante, a tutela dei cittadini e degli esercenti commerciali che operano nel rispetto delle regole.