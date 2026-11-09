Fondi europei per le aree interne della Campania: corsa contro il tempo per salvare i borghi dallo spopolamento

Una dotazione di 98,5 milioni di euro proveniente dalle risorse FESR del Programma regionale 2021-2027 rappresenta una svolta fondamentale per il futuro dei piccoli borghi della Campania. L’attuazione degli interventi legati alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) richiede tuttavia un’accelerazione decisa: la tabella di marcia impone che entro il 31 dicembre 2026 sia raggiunto almeno il 70% delle obbligazioni giuridicamente vincolanti rispetto alle somme assegnate. Questo traguardo costituisce la condizione vincolante per conservare la premialità del 20% garantita dalla programmazione europea.

Le sette aree interessate dai finanziamenti regionali

La mappa della programmazione SNAI in Campania per il ciclo 2021-2027 comprende complessivamente sette territori. Quattro di essi provengono dalla precedente pianificazione 2014-2020: Alta Irpinia, Cilento Interno, Tammaro Titerno e Vallo di Diano.

A questo nucleo storico si affiancano tre nuove zone individuate dalla Regione Campania per l’assegnazione dei fondi nazionali: Alto Matese, Sele Tanagro Alburni (SETA) e Fortore Beneventano. La corretta gestione delle procedure burocratiche in questi ambiti geografici risulta essenziale per evitare il rischio di perdere i contributi previsti.

Servizi essenziali e contrasto alla crisi demografica

L’obiettivo primario della misura risiede nel contrasto alla marginalizzazione e all’isolamento che penalizzano i comuni montani e periferici della regione, offrendo opportunità concrete ai residenti.

“Parliamo di risorse fondamentali per contrastare il declino demografico che caratterizza queste piccole realtà, in larga parte ai territori montani, ma non solo – ha dichiarato il Presidente UNCEM Campania, Enzo Luciano – si tratta di assicurare a tutti il pieno accesso ai diritti essenziali di cittadinanza (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari), dall’altro, di favorire lo sviluppo economico e migliorare la manutenzione del territorio stesso. Lo spopolamento, l’invecchiamento della popolazione e la progressiva riduzione dei servizi essenziali, rappresentano le principali criticità che interessano le aree interne della Campania. Territori ricchi di storia, cultura, tradizioni e risorse ambientali, ma spesso penalizzati dalla distanza dai principali centri urbani e dalle opportunità di lavoro e formazione. Questi territori hanno necessità di interventi concreti, capaci di produrre risultati duraturi e misurabili. Il successo della SNAI dipenderà soprattutto dalla capacità di rendere i territori più attrattivi, contrastare la marginalizzazione e restituire fiducia alle comunità” ha aggiunto il Presidente UNCEM Campania, Enzo Luciano.

Nodi burocratici e prospettive per le nuove generazioni

Le difficoltà amministrative che gli enti locali incontrano nella fase d’attuazione rappresentano l’ostacolo principale al rispetto dei termini fissati dalla Comunità Europea. La capacità di spesa degli enti territoriali determinerà l’efficacia reale dei progetti sul tessuto socio-economico campano.

“La scadenza del 31 dicembre è prossima; credo sia necessario considerare le diverse difficoltà che i singoli territori SNAI vivono quotidianamente anche in termini burocratici ed ammnistrativi. Insomma, progettare ed investire nelle aree interne significa, in definitiva, avere quella visione di futuro capace di fermare lo spopolamento, conservare i piccoli borghi, garantire alle nuove generazioni il diritto di scegliere di restare, vivere e costruire il proprio futuro nei luoghi in cui sono nate” ha concluso il presidente Luciano.