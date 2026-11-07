Cinema in provincia di Salerno: i film in programmazione nel weekend e gli orari

Tornano le novità e i grandi titoli sul grande schermo nelle sale di Salerno, del Cilento e di tutta la provincia per questo fine settimana. Ecco la programmazione dettagliata, cinema per cinema, con tutti i titoli in cartellone e gli orari delle proiezioni.
Agropoli
- Cineteatro Eduardo
- Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A. (dal 5 al 10 novembre) — Unico spettacolo ore 16:00
- Ragione e sentimento (dal 5 al 10 novembre) — Unico spettacolo ore 18:00
- Se domani non torno (dal 5 al 10 novembre) — Unico spettacolo ore 20:30
Vallo della Lucania
- Teatro Leo De Berardinis
- Dio ride (dal 6 al 10 novembre) — Spettacoli ore 18:30 – 21:00
Salerno
- Fatima(Via Madonna di Fatima, 3 – Tel. 089/721341)
- Dio ride — 18.00 – 20.00 – 22.00 (€ 5,00)
- San Demetrio(Via Dalmazia, 4 – Tel. 089/220489)
- Un tranquillo funerale di famiglia — 17.00 – 19.30 – 22.00 (€ 6,00 – € 8,00)
- The Space Cinema Salerno(Via A. Bandiera)
- Il Gatto Col Cappello — Sala 1: 15.30 – 18.10; Sala 5: 14.05; Sala 11: 14.30 – 19.50 – 22.25 (€ 8,20)
- Mammina VM14 — Sala 1: 23.35; Sala 2: 14.05 (€ 8,20)
- Se domani non torno — Sala 1: 21.00; Sala 8: 18.00; Sala 10: 17.00 (€ 8,20)
- Dio ride — Sala 2: 18.45; Sala 3: 15.15; Sala 4: 20.10; Sala 8: 23.20 (€ 8,20)
- George Michael The Faith Tour v.o. — Sala 2: 21.30; Sala 3: 18.00; Sala 4: 19.20 (€ 8,20)
- Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A. — Sala 2: 16.30; Sala 7: 14.10 (€ 8,20)
- It Ends — Sala 3: 23.40 (€ 8,20)
- Wild Horse Nine — Sala 3: 20.50; Sala 6: 18.25; Sala 7: 16.20 (€ 8,20)
- Ragione e sentimento — Sala 4: 16.15 (€ 8,20)
- The Nameless Ballad — Sala 4: 22.10 (€ 8,20)
- Hope — Sala 5: 16.40; Sala 6: 14.45; Sala 7: 19.05 – 22.35 (€ 8,20)
- Ice Cream Man VM18 — Sala 5: 22.55; Sala 6: 23.50; Sala 10: 14.40 (€ 8,20)
- Clayface — Sala 6: 21.10 (€ 8,20)
- Je so’ pazzo — Sala 8: 15.20 – 20.45; Sala 10: 18.40 – 22.15; Sala 11: 17.15 (€ 8,20)
- Fast & Furious – 25° anniv. — Sala 9: 23.15 (€ 8,20)
- Un tranquillo funerale di famiglia — Sala 9: 15.40 – 18.15 – 20.45 (€ 8,20)
Cava de’ Tirreni
- Alhambra(Piazza Eugenio Abbro, 5 – Tel. 089/342089)
- Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A. — 17.00 (€ 6,00 – € 8,00)
- Se domani non torno — 19.00 (€ 6,00 – € 8,00)
- Un tranquillo funerale di famiglia — 21.00 (€ 6,00 – € 8,00)
Eboli
- Cine Teatro Italia(Via U. Nobile, 46 – Tel. 0828/365333)
- Il Gatto Col Cappello — Sala Italia: 17.30 – 19.45
- Clayface — Sala Italia: 22.00
- Un tranquillo funerale di famiglia — Sala Europa: 17.30 – 19.45 – 22.00
Giffoni Valle Piana
- Galileo Galilei(Piazza Giffoni Film Festival, 1 – Tel. 089/802346)
- Un tranquillo funerale di famiglia — 19.00 (€ 5,00 – € 6,50)
- Dio ride — 21.00 (€ 5,00 – € 6,50)
- Giffoni Multicinema(Via Aldo Moro, 4 – Tel. 089/802346)
- Se domani non torno — Sala Blu: 19.00 – 21.00 (€ 6,00 – € 8,00)
- Il Gatto Col Cappello — Sala Verde: 17.00 (€ 6,00 – € 8,00)
- It Ends — Sala Verde: 19.00 – 21.00 (€ 6,00 – € 8,00)
Lagonegro
- Nuovo Cinema Iris(Via Napoli, 27 – Tel. 0973/41410)
- Il Gatto Col Cappello — 17.30
- Se domani non torno — 18.30 – 21.30
Marina di Camerota
- Bolivar(Via Bolivar – Tel. 0974/932279)
- Dio ride — 19.00 – 21.00 (€ 6,00)
Nocera Inferiore
- Sala Roma(Via Sellitti, 24 – Tel. 081/5170175)
- Se domani non torno — 18.00 – 21.00
Pagani
- Multisala La Fenice(Via Marconi – Tel. 081/916896)
- Il figlio del deserto Digitale — Sala 1: 17.15 (€ 6,00)
- Michael Digitale — Sala 1: 19.00 – 21.30 (€ 6,00)
- Il diavolo veste Prada 2 Digitale — Sala 2: 18.00 – 20.00 – 22.00
Pellezzano
- Cinema Teatro Charlot(Piazza Don Gerardo Fiore, Via Fravita, Capezzano – Tel. 089/2593359)
- Dio ride — Sala Charlot: 17.00 – 19.00 – 21.00 (€ 7,00)
Policastro Bussentino
- Tempio del popolo(Via Duomo – Tel. 3383096807)
- Dio ride — 18.30 – 21.00 (€ 7,00)
Pontecagnano Faiano
- CineMaximall(Via Pacinotti c/o Centro Comm.le Maximall – Tel. 089/384918)
- Se domani non torno — Sala 1: 16.45 – 19.00 – 21.15 (€ 7,00)
- Il Gatto Col Cappello — Sala 2: 16.45 – 18.50 (€ 7,00)
- Dio ride — Sala 3: 18.50 – 21.00 (€ 7,00)
- Un tranquillo funerale di famiglia — Sala 4: 19.10 – 21.15 (€ 7,00)
- Je so’ pazzo — Sala 5: 21.15 (€ 7,00)
- Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A. — Sala 6: 17.00 (€ 7,00)
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