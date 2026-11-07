Cinema in provincia di Salerno: i film in programmazione nel weekend e gli orari

Tornano le novità e i grandi titoli sul grande schermo nelle sale di Salerno, del Cilento e di tutta la provincia per questo fine settimana. Ecco la programmazione dettagliata, cinema per cinema, con tutti i titoli in cartellone e gli orari delle proiezioni.

Agropoli

Cineteatro Eduardo Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A. (dal 5 al 10 novembre) — Unico spettacolo ore 16:00 Ragione e sentimento (dal 5 al 10 novembre) — Unico spettacolo ore 18:00 Se domani non torno (dal 5 al 10 novembre) — Unico spettacolo ore 20:30



Vallo della Lucania

Teatro Leo De Berardinis Dio ride (dal 6 al 10 novembre) — Spettacoli ore 18:30 – 21:00



Salerno

Fatima (Via Madonna di Fatima, 3 – Tel. 089/721341) Dio ride — 18.00 – 20.00 – 22.00 (€ 5,00)

(Via Madonna di Fatima, 3 – Tel. 089/721341) San Demetrio (Via Dalmazia, 4 – Tel. 089/220489) Un tranquillo funerale di famiglia — 17.00 – 19.30 – 22.00 (€ 6,00 – € 8,00)

(Via Dalmazia, 4 – Tel. 089/220489) The Space Cinema Salerno (Via A. Bandiera) Il Gatto Col Cappello — Sala 1: 15.30 – 18.10; Sala 5: 14.05; Sala 11: 14.30 – 19.50 – 22.25 (€ 8,20) Mammina VM14 — Sala 1: 23.35; Sala 2: 14.05 (€ 8,20) Se domani non torno — Sala 1: 21.00; Sala 8: 18.00; Sala 10: 17.00 (€ 8,20) Dio ride — Sala 2: 18.45; Sala 3: 15.15; Sala 4: 20.10; Sala 8: 23.20 (€ 8,20) George Michael The Faith Tour v.o. — Sala 2: 21.30; Sala 3: 18.00; Sala 4: 19.20 (€ 8,20) Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A. — Sala 2: 16.30; Sala 7: 14.10 (€ 8,20) It Ends — Sala 3: 23.40 (€ 8,20) Wild Horse Nine — Sala 3: 20.50; Sala 6: 18.25; Sala 7: 16.20 (€ 8,20) Ragione e sentimento — Sala 4: 16.15 (€ 8,20) The Nameless Ballad — Sala 4: 22.10 (€ 8,20) Hope — Sala 5: 16.40; Sala 6: 14.45; Sala 7: 19.05 – 22.35 (€ 8,20) Ice Cream Man VM18 — Sala 5: 22.55; Sala 6: 23.50; Sala 10: 14.40 (€ 8,20) Clayface — Sala 6: 21.10 (€ 8,20) Je so’ pazzo — Sala 8: 15.20 – 20.45; Sala 10: 18.40 – 22.15; Sala 11: 17.15 (€ 8,20) Fast & Furious – 25° anniv. — Sala 9: 23.15 (€ 8,20) Un tranquillo funerale di famiglia — Sala 9: 15.40 – 18.15 – 20.45 (€ 8,20)

(Via A. Bandiera)

Cava de’ Tirreni

Alhambra (Piazza Eugenio Abbro, 5 – Tel. 089/342089) Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A. — 17.00 (€ 6,00 – € 8,00) Se domani non torno — 19.00 (€ 6,00 – € 8,00) Un tranquillo funerale di famiglia — 21.00 (€ 6,00 – € 8,00)

(Piazza Eugenio Abbro, 5 – Tel. 089/342089)

Eboli

Cine Teatro Italia (Via U. Nobile, 46 – Tel. 0828/365333) Il Gatto Col Cappello — Sala Italia: 17.30 – 19.45 Clayface — Sala Italia: 22.00 Un tranquillo funerale di famiglia — Sala Europa: 17.30 – 19.45 – 22.00

(Via U. Nobile, 46 – Tel. 0828/365333)

Giffoni Valle Piana

Galileo Galilei (Piazza Giffoni Film Festival, 1 – Tel. 089/802346) Un tranquillo funerale di famiglia — 19.00 (€ 5,00 – € 6,50) Dio ride — 21.00 (€ 5,00 – € 6,50)

(Piazza Giffoni Film Festival, 1 – Tel. 089/802346) Giffoni Multicinema (Via Aldo Moro, 4 – Tel. 089/802346) Se domani non torno — Sala Blu: 19.00 – 21.00 (€ 6,00 – € 8,00) Il Gatto Col Cappello — Sala Verde: 17.00 (€ 6,00 – € 8,00) It Ends — Sala Verde: 19.00 – 21.00 (€ 6,00 – € 8,00)

(Via Aldo Moro, 4 – Tel. 089/802346)

Lagonegro

Nuovo Cinema Iris (Via Napoli, 27 – Tel. 0973/41410) Il Gatto Col Cappello — 17.30 Se domani non torno — 18.30 – 21.30

(Via Napoli, 27 – Tel. 0973/41410)

Marina di Camerota

Bolivar (Via Bolivar – Tel. 0974/932279) Dio ride — 19.00 – 21.00 (€ 6,00)

(Via Bolivar – Tel. 0974/932279)

Nocera Inferiore

Sala Roma (Via Sellitti, 24 – Tel. 081/5170175) Se domani non torno — 18.00 – 21.00

(Via Sellitti, 24 – Tel. 081/5170175)

Pagani

Multisala La Fenice (Via Marconi – Tel. 081/916896) Il figlio del deserto Digitale — Sala 1: 17.15 (€ 6,00) Michael Digitale — Sala 1: 19.00 – 21.30 (€ 6,00) Il diavolo veste Prada 2 Digitale — Sala 2: 18.00 – 20.00 – 22.00

(Via Marconi – Tel. 081/916896)

Pellezzano

Cinema Teatro Charlot (Piazza Don Gerardo Fiore, Via Fravita, Capezzano – Tel. 089/2593359) Dio ride — Sala Charlot: 17.00 – 19.00 – 21.00 (€ 7,00)

(Piazza Don Gerardo Fiore, Via Fravita, Capezzano – Tel. 089/2593359)

Policastro Bussentino

Tempio del popolo (Via Duomo – Tel. 3383096807) Dio ride — 18.30 – 21.00 (€ 7,00)

(Via Duomo – Tel. 3383096807)

Pontecagnano Faiano