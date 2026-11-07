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Cinema in provincia di Salerno: i film in programmazione nel weekend e gli orari

Guida completa ai film al cinema nel fine settimana ad Agropoli, Vallo della Lucania, Salerno, Cava de' Tirreni, Eboli, Giffoni, Pontecagnano e in tutta la provincia: i titoli e gli orari delle proiezioni.

Di:
Luisa Monaco
Cinema
4 min di lettura

Tornano le novità e i grandi titoli sul grande schermo nelle sale di Salerno, del Cilento e di tutta la provincia per questo fine settimana. Ecco la programmazione dettagliata, cinema per cinema, con tutti i titoli in cartellone e gli orari delle proiezioni.

Agropoli

  • Cineteatro Eduardo
    • Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A. (dal 5 al 10 novembre) — Unico spettacolo ore 16:00
    • Ragione e sentimento (dal 5 al 10 novembre) — Unico spettacolo ore 18:00
    • Se domani non torno (dal 5 al 10 novembre) — Unico spettacolo ore 20:30

Vallo della Lucania

  • Teatro Leo De Berardinis
    • Dio ride (dal 6 al 10 novembre) — Spettacoli ore 18:30 – 21:00

Salerno

  • Fatima(Via Madonna di Fatima, 3 – Tel. 089/721341)
    • Dio ride — 18.00 – 20.00 – 22.00 (€ 5,00)
  • San Demetrio(Via Dalmazia, 4 – Tel. 089/220489)
    • Un tranquillo funerale di famiglia — 17.00 – 19.30 – 22.00 (€ 6,00 – € 8,00)
  • The Space Cinema Salerno(Via A. Bandiera)
    • Il Gatto Col Cappello — Sala 1: 15.30 – 18.10; Sala 5: 14.05; Sala 11: 14.30 – 19.50 – 22.25 (€ 8,20)
    • Mammina VM14 — Sala 1: 23.35; Sala 2: 14.05 (€ 8,20)
    • Se domani non torno — Sala 1: 21.00; Sala 8: 18.00; Sala 10: 17.00 (€ 8,20)
    • Dio ride — Sala 2: 18.45; Sala 3: 15.15; Sala 4: 20.10; Sala 8: 23.20 (€ 8,20)
    • George Michael The Faith Tour v.o. — Sala 2: 21.30; Sala 3: 18.00; Sala 4: 19.20 (€ 8,20)
    • Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A. — Sala 2: 16.30; Sala 7: 14.10 (€ 8,20)
    • It Ends — Sala 3: 23.40 (€ 8,20)
    • Wild Horse Nine — Sala 3: 20.50; Sala 6: 18.25; Sala 7: 16.20 (€ 8,20)
    • Ragione e sentimento — Sala 4: 16.15 (€ 8,20)
    • The Nameless Ballad — Sala 4: 22.10 (€ 8,20)
    • Hope — Sala 5: 16.40; Sala 6: 14.45; Sala 7: 19.05 – 22.35 (€ 8,20)
    • Ice Cream Man VM18 — Sala 5: 22.55; Sala 6: 23.50; Sala 10: 14.40 (€ 8,20)
    • Clayface — Sala 6: 21.10 (€ 8,20)
    • Je so’ pazzo — Sala 8: 15.20 – 20.45; Sala 10: 18.40 – 22.15; Sala 11: 17.15 (€ 8,20)
    • Fast & Furious – 25° anniv. — Sala 9: 23.15 (€ 8,20)
    • Un tranquillo funerale di famiglia — Sala 9: 15.40 – 18.15 – 20.45 (€ 8,20)

Cava de’ Tirreni

  • Alhambra(Piazza Eugenio Abbro, 5 – Tel. 089/342089)
    • Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A. — 17.00 (€ 6,00 – € 8,00)
    • Se domani non torno — 19.00 (€ 6,00 – € 8,00)
    • Un tranquillo funerale di famiglia — 21.00 (€ 6,00 – € 8,00)

Eboli

  • Cine Teatro Italia(Via U. Nobile, 46 – Tel. 0828/365333)
    • Il Gatto Col Cappello — Sala Italia: 17.30 – 19.45
    • Clayface — Sala Italia: 22.00
    • Un tranquillo funerale di famiglia — Sala Europa: 17.30 – 19.45 – 22.00

Giffoni Valle Piana

  • Galileo Galilei(Piazza Giffoni Film Festival, 1 – Tel. 089/802346)
    • Un tranquillo funerale di famiglia — 19.00 (€ 5,00 – € 6,50)
    • Dio ride — 21.00 (€ 5,00 – € 6,50)
  • Giffoni Multicinema(Via Aldo Moro, 4 – Tel. 089/802346)
    • Se domani non torno — Sala Blu: 19.00 – 21.00 (€ 6,00 – € 8,00)
    • Il Gatto Col Cappello — Sala Verde: 17.00 (€ 6,00 – € 8,00)
    • It Ends — Sala Verde: 19.00 – 21.00 (€ 6,00 – € 8,00)

Lagonegro

  • Nuovo Cinema Iris(Via Napoli, 27 – Tel. 0973/41410)
    • Il Gatto Col Cappello — 17.30
    • Se domani non torno — 18.30 – 21.30

Marina di Camerota

  • Bolivar(Via Bolivar – Tel. 0974/932279)
    • Dio ride — 19.00 – 21.00 (€ 6,00)

Nocera Inferiore

  • Sala Roma(Via Sellitti, 24 – Tel. 081/5170175)
    • Se domani non torno — 18.00 – 21.00

Pagani

  • Multisala La Fenice(Via Marconi – Tel. 081/916896)
    • Il figlio del deserto Digitale — Sala 1: 17.15 (€ 6,00)
    • Michael Digitale — Sala 1: 19.00 – 21.30 (€ 6,00)
    • Il diavolo veste Prada 2 Digitale — Sala 2: 18.00 – 20.00 – 22.00

Pellezzano

  • Cinema Teatro Charlot(Piazza Don Gerardo Fiore, Via Fravita, Capezzano – Tel. 089/2593359)
    • Dio ride — Sala Charlot: 17.00 – 19.00 – 21.00 (€ 7,00)

Policastro Bussentino

  • Tempio del popolo(Via Duomo – Tel. 3383096807)
    • Dio ride — 18.30 – 21.00 (€ 7,00)

Pontecagnano Faiano

  • CineMaximall(Via Pacinotti c/o Centro Comm.le Maximall – Tel. 089/384918)
    • Se domani non torno — Sala 1: 16.45 – 19.00 – 21.15 (€ 7,00)
    • Il Gatto Col Cappello — Sala 2: 16.45 – 18.50 (€ 7,00)
    • Dio ride — Sala 3: 18.50 – 21.00 (€ 7,00)
    • Un tranquillo funerale di famiglia — Sala 4: 19.10 – 21.15 (€ 7,00)
    • Je so’ pazzo — Sala 5: 21.15 (€ 7,00)
    • Shaun, vita da pecora: operazione Z.U.C.C.A. — Sala 6: 17.00 (€ 7,00)
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