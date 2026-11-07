Paestum, 120 giovani e donne al Campo Scuola SLP-CISL: il 13 novembre convegno sull’IA con Piantedosi e Del Fante

Sarà Paestum, per una settimana, il punto di riferimento nazionale della formazione sindacale nel settore postale. Dall’8 al 14 novembre l’Hotel Ariston ospita il Campo Scuola Nazionale di SLP-CISL, il Sindacato Lavoratori Poste, appuntamento tradizionale dedicato alla crescita dei futuri quadri dell’organizzazione.

I partecipanti sono 120, tra donne e giovani, segnalati dalle strutture territoriali di tutta Italia: per loro la settimana nella Piana del Sele rappresenta l’avvio del percorso di militanza sindacale. “SLP-CISL: il valore di formarsi, la forza di unirsi” è lo slogan scelto per questa edizione, a sottolineare come la formazione sia per il sindacato una scelta strategica e non un’iniziativa occasionale.

«Il forte investimento di risorse economiche attuato dalla Segreteria Nazionale nella formazione è un chiaro segnale di voler puntare sulle generazioni future», spiega Raffaele Roscigno, Segretario Generale SLP-CISL. «In una fase di cambiamenti epocali iscritti e lavoratori non chiedono soltanto la difesa dei diritti, ma anche la capacità di anticipare e governare le nuove tecnologie, le nuove acquisizioni societarie, vedi TIM, e l’applicazione della recente legge sulla partecipazione economico-finanziaria nella governance aziendale del Gruppo Poste».

Il convegno sull’IA

Il momento clou arriverà venerdì 13 novembre con un convegno nazionale dedicato all’Intelligenza Artificiale, una trasformazione che sta cambiando rapidamente relazioni, ambienti di lavoro e competenze professionali, portando con sé opportunità ma anche nuove questioni legate alle diseguaglianze, all’accesso alle tecnologie, alla gestione dei dati e alla cybersicurezza.

«Ogni rivoluzione tecnologica crea opportunità e problemi sociali – afferma Roscigno –. Una sfida che dobbiamo accettare con adeguate competenze e informazioni, per saper agire dentro dinamiche aziendali che saranno sempre più ampie, vista anche la recente acquisizione di TIM da parte di Poste Italiane».

Ad aprire i lavori sarà il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, con un intervento sulla sicurezza della rete e sul crimine digitale. A presentare e moderare l’incontro il giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Paragone.

Seguirà una tavola rotonda con Salvatore Deidda, presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera; Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane; Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania; Daniela Fumarola, segretaria generale della CISL; Giuseppe Lasco, direttore generale di Poste Italiane; e lo stesso Raffaele Roscigno.

In sala, oltre ai 120 corsisti, anche l’intero gruppo dirigente regionale e territoriale di SLP, con i Coordinamenti Donne, Giovani e Quadri. «Saranno i partecipanti del Campo Scuola a rendere questo evento davvero speciale – sottolinea Roscigno –. Una scelta per favorire la coesione dell’organizzazione tra vertici e nuovi responsabili sindacali».

Relazioni industriali e partecipazione

Al centro del confronto anche il futuro delle relazioni industriali e la possibilità di tenere insieme innovazione, partecipazione dei lavoratori e tutela dell’occupazione. «Lo scopo è avviare una riflessione approfondita su un nuovo impianto di relazioni industriali sempre più partecipative in Poste Italiane – conclude il segretario generale –. La presenza della nostra Segretaria Generale Daniela Fumarola conferma l’attenzione del sindacato come protagonista attivo del cambiamento, perché i lavoratori possano conciliare l’innovazione tecnologica con i diritti, la trasparenza e la salvaguardia dei livelli occupazionali ed economici».